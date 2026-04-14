Leállnak a gyógyfürdők: ez sokakat ér majd váratlanul!

Számos magyarországi gyógyfürdő és termálfürdő jelentette be, hogy leáll áprilisban. Természetesen aggodalomra semmi ok: mindez tervezett, az ehhez hasonló leállások, üzemszünetek jellemzőek az áprilisi-májusi időszakra, hiszen ilyenkor végzik el a nyár előtti karbantartásokat, felújításokat, hogy a csúcsszezonban már minden gördülékenyen menjen. Ennek ellenére nem árt tisztában lenni a bezárásokkal, nehogy valakit meglepetésként érjen a dolog!

Több gyógyfürdő is bezár egy időre Magyarországon. A cél, hogy a csúcsszezonra felkészüljenek Fotó: Maridav / shutterstock

Ezek a gyógyfürdők és termálfürdők jelentettek leállást

Mutatjuk a listát, hol várható kisebb-nagyobb leállás. Valahol csak pár nap esik ki, de olyan hely is akad, amit majd csak május második felében kapnak vissza a látogatók.

A Hajdúnánási Gyógyfürdő ben április 13-tól kezdődött a karbantartás. A létesítményt április 24-én, pénteken nyitják újra.

A Lipóti Termálfürdő ben szintén április 13-tól kezdődtek meg a munkálatok. Itt május 16-tól várják újra a fürdőzőket.

A Rózsa Gyógyfürdő ben április 13-tól április 15-ig dolgoznak. A tótkomlósi létesítmény így április 16-án, csütörtökön nyitja újra a kapuit.

A Tiszaújvárosi Gyógyfürdő ben hosszabb leállásra kell számítani. Április 13-tól egészen április 30-ig tart a fürdő karbantartása. Minden azt jelenti, hogy csak május elsején nyitják majd újra Tiszaújváros közkedvelt fürdőjét.

A Barcsi Gyógyfürdő ben is április 13-án indult a karbantartási szünet. Április 17-én, pénteken viszont már újra látogatható a létesítmény.

A Nagyszénási Parkfürdő ben április 20-tól április 25-ig lesz üzemszünet.

Az Árpád Gyógy-és Strandfürdő április 20. és 30. között lesz zárva. A békéscsabai létesítmény május elsejétől várja újra a látogatókat.

A Csongrádi Gyógyfürdőben április 20. és 29. között dolgoznak majd, az újranyitásra pedig április 30-án kerül sor.

(Magyar Nemzet)