Leállnak a gyógyfürdők: ez sokakat ér majd váratlanul!

Mutatjuk, mely fürdők jelentették be, hogy nem nyitnak ki!
Számos magyarországi gyógyfürdő és termálfürdő jelentette be, hogy leáll áprilisban. Természetesen aggodalomra semmi ok: mindez tervezett, az ehhez hasonló leállások, üzemszünetek jellemzőek az áprilisi-májusi időszakra, hiszen ilyenkor végzik el a nyár előtti karbantartásokat, felújításokat, hogy a csúcsszezonban már minden gördülékenyen menjen. Ennek ellenére nem árt tisztában lenni a bezárásokkal, nehogy valakit meglepetésként érjen a dolog!
Ezek a gyógyfürdők és termálfürdők jelentettek leállást
Mutatjuk a listát, hol várható kisebb-nagyobb leállás. Valahol csak pár nap esik ki, de olyan hely is akad, amit majd csak május második felében kapnak vissza a látogatók.
A Hajdúnánási Gyógyfürdőben április 13-tól kezdődött a karbantartás. A létesítményt április 24-én, pénteken nyitják újra.
A Lipóti Termálfürdőben szintén április 13-tól kezdődtek meg a munkálatok. Itt május 16-tól várják újra a fürdőzőket.
A Rózsa Gyógyfürdőben április 13-tól április 15-ig dolgoznak. A tótkomlósi létesítmény így április 16-án, csütörtökön nyitja újra a kapuit.
A Tiszaújvárosi Gyógyfürdőben hosszabb leállásra kell számítani. Április 13-tól egészen április 30-ig tart a fürdő karbantartása. Minden azt jelenti, hogy csak május elsején nyitják majd újra Tiszaújváros közkedvelt fürdőjét.
A Barcsi Gyógyfürdőben is április 13-án indult a karbantartási szünet. Április 17-én, pénteken viszont már újra látogatható a létesítmény.
A Nagyszénási Parkfürdőben április 20-tól április 25-ig lesz üzemszünet.
Az Árpád Gyógy-és Strandfürdő április 20. és 30. között lesz zárva. A békéscsabai létesítmény május elsejétől várja újra a látogatókat.
A Csongrádi Gyógyfürdőben április 20. és 29. között dolgoznak majd, az újranyitásra pedig április 30-án kerül sor.
