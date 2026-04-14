Kevesebb, mint egy nap maradt a gépjárműadó befizetésére

A gépjárműadó befizetésének határideje április 15. Ez azt jelenti, hogy kevesebb, mint egy napig van már csak lehetőség arra, hogy az autód adóját egy összegben befizesd a NAV felé. Ha elmarad, súlyos következményekkel számolhatsz.

Április 15-ig van a gépjárműadó befizetésének a határideje, amely több mint 3,5 millió járműtulajdonost érint. Azok, akik még nem fizették be, kevesebb mint egy napjuk van arra, hogy a kötelezettségüknek eleget tegyenek.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a weboldalán jelezte, hogy meghosszabbított ügyfélszolgálattal segít azoknak, akik az utolsó pillanatra hagyták a gépjármű adó befizetését. Április 15-ig este 18 óráig hívható a NAV Infóvonala a 1819-es számon, külföldről pedig a +36 1 461 1819-es telefonszámon. Kiemelték, hogy telefonos ügyintézés során nem adnak az adó összegéről tájékoztatást. Az összegről a

digitálisan kiküldött határozatban,

a NAV-Mobil alkalmazásban lehet tájékozódni,

a NAV gépjárműadó-kalkulátorával pedig szükség esetén kiszámítható, hogy mennyi adót kell fizetni, ezt pedig ide kattintva érhető el.

A gépjárművek után fizetendő adót egy összegben kell kifizetni. Ehhez sem kell sorában állni, ugyanis a NAV-Mobilban, a NAV Ügyfélportálján is be lehet fizetni az adót, valamint a NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlájára is befizethető az összeg. Számlaszám: 10032000-01079160.

Nem szállítják el egyből az autód, ha nem fizetted be az adód

Ne aggódj, ha a határidőig nem fizetted be az adót, nem fogják egyből elszállítani a gépjárművedet, hanem felszólítást küldenek, amelyben a késedelmi pótlékot is jelzik, amely minden nap növekszik egészen addig, amíg be nem fizeted az adót. Abban az esetben, ha tartós elmaradásod van, a NAV inkasszót tehet a bankszámládra, letilthatja a beérkező jövedelmedet, és más módokon hajthatja be a tartozásodat. Abban az esetben foglalják le az autódat, ha nincs más lefoglalható jövedelmed, vagyonod. - írta a Zaol.hu.