Most érkezett a hír: földrengés volt az éjszaka Magyarországon

Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében csütörtökre virradó éjjel - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.
Azt írták: a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 1 óra 30 perckor 2,5 magnitúdójú földmozgás volt, amit a lakosság az epicentrum közelében érezhetett. Az obszervatóriumba eddig Bolhóról érkezett egy bejelentés - írja az MT.
A katasztrófavédelemhez nem jelentettek be károkat
- tudatták.
