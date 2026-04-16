Most érkezett a hír: földrengés volt az éjszaka Magyarországon

Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében csütörtökre virradó éjjel - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

Földrengést volt az éjszaka Magyarországon / Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

Azt írták: a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 1 óra 30 perckor 2,5 magnitúdójú földmozgás volt, amit a lakosság az epicentrum közelében érezhetett. Az obszervatóriumba eddig Bolhóról érkezett egy bejelentés - írja az MT.

A katasztrófavédelemhez nem jelentettek be károkat

- tudatták.