Rejtélyes betegség terjed szomszédainknál, egy hónapba is telhet a felépülés

Az elmúlt napokban egyre többen számolnak be szokatlan lefolyású vírusfertőzésről Szlovákiában. A hírek szerint a betegek tünetei egyik nap enyhülnek, majd akár másnap ismét felerősödnek, és ez az állapot akár hetekig, sőt egy hónapnál tovább is eltarthat. A közösségi médiában sokan „rejtélyes influenzaként” emlegetik a betegséget.
A gyakori panaszok között szerepel a köhögés, orrfolyás, torokfájás, erős fáradtság, fejfájás, szédülés, sőt egyeseknél átmeneti hallásromlás vagy füldugulás is jelentkezik.
Diana Baranová háziorvos a Paraméter szerint megerősítette, valóban több ilyen esetet tapasztalnak. Mint mondta, az úgynevezett hullámzó lefolyás nem ismeretlen jelenség, a háttérben gyakran az áll, hogy több légúti vírus – például rhinovírusok vagy influenzavírusok – egymásra „rakódik”, vagy a szervezet legyengült immunrendszere miatt elhúzódik a felépülés.
A szakember hangsúlyozta, hogy a füldugulás vagy halláscsökkenés nem közvetlen tünet, hanem a felső légúti gyulladással függ össze. Orvoshoz akkor érdemes fordulni, ha a panaszok két hétnél tovább fennállnak, súlyosbodnak, vagy magas láz, légszomj, erős fájdalmak jelentkeznek. Antibiotikumra általában nincs szükség, azt csak bakteriális szövődmény esetén írják fel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.