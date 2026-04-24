Rejtélyes betegség terjed szomszédainknál, egy hónapba is telhet a felépülés

Az elmúlt napokban egyre többen számolnak be szokatlan lefolyású vírusfertőzésről Szlovákiában. A hírek szerint a betegek tünetei egyik nap enyhülnek, majd akár másnap ismét felerősödnek, és ez az állapot akár hetekig, sőt egy hónapnál tovább is eltarthat. A közösségi médiában sokan „rejtélyes influenzaként” emlegetik a betegséget.

A betegség gyakran jár köhögéssel

A gyakori panaszok között szerepel a köhögés, orrfolyás, torokfájás, erős fáradtság, fejfájás, szédülés, sőt egyeseknél átmeneti hallásromlás vagy füldugulás is jelentkezik.

Ezt mondja a betegségről a háziorvos

Diana Baranová háziorvos a Paraméter szerint megerősítette, valóban több ilyen esetet tapasztalnak. Mint mondta, az úgynevezett hullámzó lefolyás nem ismeretlen jelenség, a háttérben gyakran az áll, hogy több légúti vírus – például rhinovírusok vagy influenzavírusok – egymásra „rakódik”, vagy a szervezet legyengült immunrendszere miatt elhúzódik a felépülés.

A szakember hangsúlyozta, hogy a füldugulás vagy halláscsökkenés nem közvetlen tünet, hanem a felső légúti gyulladással függ össze. Orvoshoz akkor érdemes fordulni, ha a panaszok két hétnél tovább fennállnak, súlyosbodnak, vagy magas láz, légszomj, erős fájdalmak jelentkeznek. Antibiotikumra általában nincs szükség, azt csak bakteriális szövődmény esetén írják fel.