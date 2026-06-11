Szemben a kocsmával, az ablakban csinálták: Élő szexműsort néztek a söröző vendégei a fodrászat kirakatában

Sörözés közben az ember sok mindenre számít, de arra legkevésbé, hogy a szomszédos szépségszalon lesz a helyi szexmozi. Márpedig a brit Wetherby városában pontosan ez történt. A Blu Hair and Beauty szalon ablakában ugyanis egy pár olyan vad menetbe kezdett, amit a szemközti Wetherspoons kocsma vendégei premier plánban élvezhettek végig.
A megdöbbent törzsvendégek azonnal előkapták a telefonjaikat, a felvételen pedig jól hallatszik, ahogy a tömegből valaki teli torokból ordítja:
Nézd már, tiszta erőből csinálja! Nézz oda!
A kocsma népe persze hangos röhögésben és káromkodásban tört ki, miközben a szerelmesek cseppet sem zavartatták magukat a kirakatban.
A pikáns videó villámgyorsan vírussá vált, már több mint 1,7 millióan látták a neten. Természetesen a fodrászat tulajdonosaihoz is eljutott a botrányos felvétel, akik kénytelenek voltak magyarázkodni a sokkoló jelenetek miatt. Kiderült, hogy az akcióban a csapatuk egyik tagja is benne volt – írja a Daily Star.
Tudunk az interneten terjedő videóról, amiben a csapatunk egyik tagja is érintett. Az eset a nyitvatartási időn kívül történt, és egyáltalán nem tükrözi azokat a szakmai standardokat és értékeket, amelyeket a szalonunk képvisel. Ügyünket belsőleg rendeztük
– szabadkozott a szalon vezetősége.
A kommentelők persze azonnal ráugrottak a témára, és záporoztak a kíméletlen poénok a közösségi médiában.
Be kell jelentkezni, vagy csak úgy be lehet sétálni az utcáról?
– gúnyolódott az egyik hozzászóló.
Egy másik kommentelő a fodrászati szakkifejezésekkel viccelődött, utalva a férfiaknak szánt teljes intimgyantára: „Hát, ez egy igazi fazonigazítás: fazon, zacsi és fenék!”
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