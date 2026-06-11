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Szemben a kocsmával, az ablakban csinálták: Élő szexműsort néztek a söröző vendégei a fodrászat kirakatában

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 06:00
Szexbotrányfodrászat
Mindenki az ablakra tapadt azon a délutánon. A szemközti kocsma vendégei élő egyenes adásban nézték végig, ahogy egy vadító páros tagjai egymásnak esnek a hajszalon közepén. Az erről készült videó pillanatok alatt letarolta az internetet.
Bors
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Sörözés közben az ember sok mindenre számít, de arra legkevésbé, hogy a szomszédos szépségszalon lesz a helyi szexmozi. Márpedig a brit Wetherby városában pontosan ez történt. A Blu Hair and Beauty szalon ablakában ugyanis egy pár olyan vad menetbe kezdett, amit a szemközti Wetherspoons kocsma vendégei premier plánban élvezhettek végig.

Sörözés helyett ingyenműsort kaptak a kocsma vendégei, amikor a szemközti ablakban beindult az akció
Sörözés helyett ingyenműsort kaptak a kocsma vendégei, amikor a szemközti ablakban beindult az akció Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A megdöbbent törzsvendégek azonnal előkapták a telefonjaikat, a felvételen pedig jól hallatszik, ahogy a tömegből valaki teli torokból ordítja:

Nézd már, tiszta erőből csinálja! Nézz oda!

A kocsma népe persze hangos röhögésben és káromkodásban tört ki, miközben a szerelmesek cseppet sem zavartatták magukat a kirakatban.

Teljesen kiborultak a kocsma mellett működő szalon főnökei

A pikáns videó villámgyorsan vírussá vált, már több mint 1,7 millióan látták a neten. Természetesen a fodrászat tulajdonosaihoz is eljutott a botrányos felvétel, akik kénytelenek voltak magyarázkodni a sokkoló jelenetek miatt. Kiderült, hogy az akcióban a csapatuk egyik tagja is benne volt – írja a Daily Star.

Tudunk az interneten terjedő videóról, amiben a csapatunk egyik tagja is érintett. Az eset a nyitvatartási időn kívül történt, és egyáltalán nem tükrözi azokat a szakmai standardokat és értékeket, amelyeket a szalonunk képvisel. Ügyünket belsőleg rendeztük

– szabadkozott a szalon vezetősége.

Beindult a kommentlavina

A kommentelők persze azonnal ráugrottak a témára, és záporoztak a kíméletlen poénok a közösségi médiában.

Be kell jelentkezni, vagy csak úgy be lehet sétálni az utcáról?

– gúnyolódott az egyik hozzászóló.

Egy másik kommentelő a fodrászati szakkifejezésekkel viccelődött, utalva a férfiaknak szánt teljes intimgyantára: „Hát, ez egy igazi fazonigazítás: fazon, zacsi és fenék!”

 

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