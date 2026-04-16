Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Csongor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így áll most az albérletpiac – kijöttek a legfrissebb számok

albérlet
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 08:45
KSH-ingatlan.com lakbérindex
Kijöttek a legfrissebb adatok, sebességet váltott az árak emelkedése. Mutatjuk hol és mennyivel emelkedtek az albérletárak és azt is, mi várható a jövőben ezen a területen. Íme a számok!
Bors
A szerző cikkei

A tavasz beköszöntével a magyarországi albérletpiac is újult erőre kapott. A márciusi adatok egyértelmű élénkülést mutatnak: az árak emelkedése sebességet váltott, miközben a bérleti díjak alsó és felső határa egyre közelebb kerül egymáshoz. Ez a jelenség, az úgynevezett árolló záródása, ami alapjaiban határozza meg a bérlők és bérbeadók mozgásterét 2026 tavaszán. Mutatjuk mit jelent pontosan mindez!

Így áll most a hazai albérletpiac a legfrissebb adatok szerint / Fotó: 123RF

Enyhén emelkedtek az albérletárak

Márciusban országos szinten és Budapesten is egységesen 1,6 százalékkal nőttek a lakbérek az előző hónaphoz képest. Ez a dinamika jelentős gyorsulást mutat a februári adatokhoz képest, amikor az éves drágulás még mindkét területen 5,4 százalékon állt. Az éves drágulás mértéke (2025. március – 2026. március) jelenleg országosan 7,3%, Budapesten pedig 6,4% - derül ki a KSH–ingatlan.com lakbérindex legfrissebb jelentése alapján. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a drágulás mögött a szokásos tavaszi piaci élénkülés mellett az átlagkeresetek emelkedése áll, ami felfelé húzza a bérleti díjakat.

Hol drágult leginkább az élet?

Bár a növekedés általános, az ország egyes részein igencsak eltérő tempót diktálnak a bérbeadók. A Nyugat-Dunántúlon például 2,8%-os a növekedés, ami a legnagyobb a többi régiót is figyelembe véve. 

  • A Közép-Dunántúlon és Észak-Magyarországon 2,4%-os volt a drágulás márciusban, 
  • miközben Pest vármegyében mindössze 0,4%. 
  • A legnagyobb éves drágulást tehát a Dél-Dunántúl könyvelhette el, ahol 11,8 százalékkal kerültek többe az albérletek, mint egy évvel korábban. 
  • Ezt követi a Közép-Dunántúl (8,7%) és az Észak-Alföld (8,1%).

Így áll most a budapesti albérletpiac

A fővárosban érdekes kettősség figyelhető meg. Míg az alapvetően drága budai hegyvidéki kerületekben (I., II., XII.) a tulajdonosok óvatosabbak voltak (éves szinten csupán 4,1%-os növekedés), addig a külső budai részeken és a pesti átmeneti zónában komolyabb drágulás ment végbe. A legnagyobb drágulás a III., XI. és XXII. kerületekben ment végbe (8,8%). A szakértői elemzés szerint a fővárosi medián lakbér április közepén 255.000 forint körül alakult.

Fotó: Ingatlan.com

 

Jelenleg 200.000 forint alatt szinte lehetetlen jó állapotú albérletet találni, ugyanakkor 300.000 forint felett a bérlők fizetőképessége már gátat szab a további emelkedésnek – ebben a sávban mozog tehát ma az albérletpiac realitása.

Vidéken 110.000 forintra nőtt a lélektani határ

A kisebb városokban is megállíthatatlan a drágulás, olyannyira, hogy mára eltűntek a 100.000 forint alatti medián bérleti díjak. Még a legolcsóbb vármegyeszékhelyeken (Békéscsaba, Miskolc, Szekszárd) is 110–130.000 forintot kérnek egy átlagos lakásért. Debrecenben jelenleg 220.000 Ft a medián bérleti díj, Győrben és Szegeden pedig 200.000 Ft. 

Mi várható a jövőben az albérletpiacon?

Mivel a bérlők pénztárcája nem bír el végtelen emelkedést, a 300.000 forintos (Budapest) és 200.000 forintos (vidéki nagyvárosok) átlagos albérletár szint egyfajta plafonként fog funkcionálni. Így aki a közeljövőben költözni tervez, érdemes a 200–250.000 forintos sávval kalkulálnia Budapesten, és felkészülni arra, hogy a kínálat gyorsan pörög, a minőségi lakásokért pedig nagy a verseny.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
