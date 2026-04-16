Így áll most az albérletpiac – kijöttek a legfrissebb számok

A tavasz beköszöntével a magyarországi albérletpiac is újult erőre kapott. A márciusi adatok egyértelmű élénkülést mutatnak: az árak emelkedése sebességet váltott, miközben a bérleti díjak alsó és felső határa egyre közelebb kerül egymáshoz. Ez a jelenség, az úgynevezett árolló záródása, ami alapjaiban határozza meg a bérlők és bérbeadók mozgásterét 2026 tavaszán. Mutatjuk mit jelent pontosan mindez!
Márciusban országos szinten és Budapesten is egységesen 1,6 százalékkal nőttek a lakbérek az előző hónaphoz képest. Ez a dinamika jelentős gyorsulást mutat a februári adatokhoz képest, amikor az éves drágulás még mindkét területen 5,4 százalékon állt. Az éves drágulás mértéke (2025. március – 2026. március) jelenleg országosan 7,3%, Budapesten pedig 6,4% - derül ki a KSH–ingatlan.com lakbérindex legfrissebb jelentése alapján. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a drágulás mögött a szokásos tavaszi piaci élénkülés mellett az átlagkeresetek emelkedése áll, ami felfelé húzza a bérleti díjakat.
Bár a növekedés általános, az ország egyes részein igencsak eltérő tempót diktálnak a bérbeadók. A Nyugat-Dunántúlon például 2,8%-os a növekedés, ami a legnagyobb a többi régiót is figyelembe véve.
A fővárosban érdekes kettősség figyelhető meg. Míg az alapvetően drága budai hegyvidéki kerületekben (I., II., XII.) a tulajdonosok óvatosabbak voltak (éves szinten csupán 4,1%-os növekedés), addig a külső budai részeken és a pesti átmeneti zónában komolyabb drágulás ment végbe. A legnagyobb drágulás a III., XI. és XXII. kerületekben ment végbe (8,8%). A szakértői elemzés szerint a fővárosi medián lakbér április közepén 255.000 forint körül alakult.
Jelenleg 200.000 forint alatt szinte lehetetlen jó állapotú albérletet találni, ugyanakkor 300.000 forint felett a bérlők fizetőképessége már gátat szab a további emelkedésnek – ebben a sávban mozog tehát ma az albérletpiac realitása.
A kisebb városokban is megállíthatatlan a drágulás, olyannyira, hogy mára eltűntek a 100.000 forint alatti medián bérleti díjak. Még a legolcsóbb vármegyeszékhelyeken (Békéscsaba, Miskolc, Szekszárd) is 110–130.000 forintot kérnek egy átlagos lakásért. Debrecenben jelenleg 220.000 Ft a medián bérleti díj, Győrben és Szegeden pedig 200.000 Ft.
Mivel a bérlők pénztárcája nem bír el végtelen emelkedést, a 300.000 forintos (Budapest) és 200.000 forintos (vidéki nagyvárosok) átlagos albérletár szint egyfajta plafonként fog funkcionálni. Így aki a közeljövőben költözni tervez, érdemes a 200–250.000 forintos sávval kalkulálnia Budapesten, és felkészülni arra, hogy a kínálat gyorsan pörög, a minőségi lakásokért pedig nagy a verseny.
