Nincsenek rá szavak: hamis adománygyűjtésbe kezdtek a csalók egy rákos csecsemő nevét felhasználva

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a kis Macey-Mait tíz hónapos korában sokkoló kórral diagnosztizálták. Édesanyja, Katelyn Clarke számára azóta minden nap áldás vele. Macey ugyanis egy óriási,veleszületett melanocitás anyajeggyel (GCMN) született. Ez egy ritka bőrbetegség, amelyre egy rendellenesen sötét, nem rákos, daganatszerű anyajegy (nevus). Míg azonban Katelyn a gyermekéért küzd, addig csalók a kislány nevével próbálnak pénzt kicsalni gyanútlan emberekből hamis adománygyűjtésnek álcázva a dolgot.

Fotó: FŐFOTÓ / Fortepan (illusztráció!)

Katelyn Clarke ugyan maga is indított adománygyűjtést, annak indításakor egdöbbenve tapasztalta, hogy egy lelketlen csaló létrehozott egy weboldalt a lánya nevében ezzel megtévesztette az adakozókat, akik azt hitték, hogy Macey-Mai kezelését támogatják. Ekkor az összeg már majdnem 13 ezer fontnál, majdnem 5.5 millió forintnál tartott.

– emelte ki a fiatal, többgyermekes anya, aki azért kezdett valódi pénzgyűjtésbe, hogy fedezni tudják rákos kislányának kórházba való rendszeres utazásának és kezeléseinek költségeit. A hamis oldal azonban azt állítja, hogy magánkezelést választottak, mert az állami egészségügy megtagadta az anyajegy eltávolítását. Ez azonban nem igaz.

Macey-nek óriási szüksége lett volna ezekre a pénzekre és borzalmas, hogy valaki ennyire aljas módon egy hamis oldalt hoz létre, és ezreket keres a történetén. Nemcsak minket bánt ez, hanem azokat az ártatlan embereket is, akik azt hiszik, hogy segítenek Macey-Mai-nek, miközben valójában meglopják őket. Ezek az összegek hatalmas segítséget jelentettek volna számára és ezeket soha nem kapjuk vissza

– idézte az összetört anyát a Mirror.