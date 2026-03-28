Ez lehet az utolsó születésnapja: rákos anyajegy borítja be a 10 hónapos kislány hátát

Sokkoló diagnózist kapott az a 10 hónapos kislány, akinél egy anyajegy vérző, fájdalmas elváltozásokhoz vezetett. Az anya, Katelyn Clarke az angliai Plymouthból semmi szokatlant nem tapasztalt a terhessége alatt, mielőtt 2025 májusában világra hozta volna harmadik gyermekét, Macey-Mait, nem sokkal később azonban megtudta, a kicsi egy óriási, veleszületett melanocitás anyajeggyel (GCMN) született. Ez egy ritka bőrbetegség, amelyre egy rendellenesen sötét, nem rákos, daganatszerű anyajegy (nevus) jellemző, az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézetek (NIH) adatai szerint.

Sokkoló diagnózisra derült fény: még egyéves sincs, de az élete a tét a kislánynak / Fotó: Pexels (Képünk illuszráció)

Lesújtó diagnózist kapott a 10 hónapos kislány

A GCMN – amely gyakran száraz és irritációra, viszketésre és túlzott szőrnövekedésre hajlamos –, a test bármely részén megjelenhet. Az NIH szerint az ebben a betegségben szenvedőknél fokozott a bőrrák agresszív formájának, a melanomának a kialakulásának a kockázata.

Macey-Mai esetében a legnagyobb sötét folt az egész hátát beborítja, és több mint 100, kisebb méretű található a hasán, a fejbőrén, a lábain és a karjain is. Miután a kislány legnagyobb anyajegyén hét fájdalmas, vérző és gyorsan növekvő elváltozás is volt, így ezeket mihamarabb el kellett távolítani. 2025 augusztusában Macey-Mai műtéten, biopszián és genetikai vizsgálaton is átesett, majd az orvosok azt tanácsolták az édesanyának, folyamatosan kövesse figyelemmel a kislány anyajegyeit, miután a legkisebb elváltozás is rákra utalhat. Végül idén márciusban kiderült, hogy Macey-Mai egyik elváltozása rákos.

Még soha életemben nem sírtam úgy, mint akkor, a szívem darabokra tört, miután megtudtuk, hogy az egyik csomó rosszindulatú. Nagyon nehéz volt feldolgozni. Tudtam, hogy ennél a betegségnél előbb vagy utóbb rosszindulatú daganat alakulhat ki, de azt mondták, az csak felnőttkorban jelentkezik

- nyilatkozta a 23 éves Katelyn, aki egy GoFundMe-oldalon közzétett bejegyzésben nemrég megosztotta, Macey-Mai elváltozásai folyamatosan nőnek, az orvosok pedig aggódnak a rák továbbterjedése miatt, így valószínűleg újabb műtéten és kezelésen kell majd átesnie. Ahogy közeledik a kislány első születésnapja, az édesanya elismerte, ez a mérföldkő keserédes a folyamatos egészségügyi problémák miatt, ugyanakkor szeretné, ha ez a nap minél tökéletesebb alakulna a gyermeke számára

Sosem tudhatjuk, nem ez lesz-e az utolsó is egyben

- tette hozzá, a People beszámolója szerint.