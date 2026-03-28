Ez lehet az utolsó születésnapja: rákos anyajegy borítja be a 10 hónapos kislány hátát

Sokkoló diagnózist kapott az a 10 hónapos kislány, akinél egy anyajegy vérző, fájdalmas elváltozásokhoz vezetett. Az anya, Katelyn Clarke az angliai Plymouthból semmi szokatlant nem tapasztalt a terhessége alatt, mielőtt 2025 májusában világra hozta volna harmadik gyermekét, Macey-Mait, nem sokkal később azonban megtudta, a kicsi egy óriási, veleszületett melanocitás anyajeggyel (GCMN) született. Ez egy ritka bőrbetegség, amelyre egy rendellenesen sötét, nem rákos, daganatszerű anyajegy (nevus) jellemző, az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézetek (NIH) adatai szerint.
A GCMN – amely gyakran száraz és irritációra, viszketésre és túlzott szőrnövekedésre hajlamos –, a test bármely részén megjelenhet. Az NIH szerint az ebben a betegségben szenvedőknél fokozott a bőrrák agresszív formájának, a melanomának a kialakulásának a kockázata.
Macey-Mai esetében a legnagyobb sötét folt az egész hátát beborítja, és több mint 100, kisebb méretű található a hasán, a fejbőrén, a lábain és a karjain is. Miután a kislány legnagyobb anyajegyén hét fájdalmas, vérző és gyorsan növekvő elváltozás is volt, így ezeket mihamarabb el kellett távolítani. 2025 augusztusában Macey-Mai műtéten, biopszián és genetikai vizsgálaton is átesett, majd az orvosok azt tanácsolták az édesanyának, folyamatosan kövesse figyelemmel a kislány anyajegyeit, miután a legkisebb elváltozás is rákra utalhat. Végül idén márciusban kiderült, hogy Macey-Mai egyik elváltozása rákos.
Még soha életemben nem sírtam úgy, mint akkor, a szívem darabokra tört, miután megtudtuk, hogy az egyik csomó rosszindulatú. Nagyon nehéz volt feldolgozni. Tudtam, hogy ennél a betegségnél előbb vagy utóbb rosszindulatú daganat alakulhat ki, de azt mondták, az csak felnőttkorban jelentkezik
- nyilatkozta a 23 éves Katelyn, aki egy GoFundMe-oldalon közzétett bejegyzésben nemrég megosztotta, Macey-Mai elváltozásai folyamatosan nőnek, az orvosok pedig aggódnak a rák továbbterjedése miatt, így valószínűleg újabb műtéten és kezelésen kell majd átesnie. Ahogy közeledik a kislány első születésnapja, az édesanya elismerte, ez a mérföldkő keserédes a folyamatos egészségügyi problémák miatt, ugyanakkor szeretné, ha ez a nap minél tökéletesebb alakulna a gyermeke számára
Sosem tudhatjuk, nem ez lesz-e az utolsó is egyben
- tette hozzá, a People beszámolója szerint.
