„Nem tudta, hogy ne segítsen az embereknek” – romokban a család: kirándulni indult a testvérpár, de már csak az egyikük tért haza

Tragikus baleset rázta meg a közösséget: fiatal egyetemista vesztette életét egy túra során, miután egy váratlan esés történt a nővérével közös kirándulás közben.

Tragédiával végződött a kirándulás, csak az egyik testvér ment haza

A 23 éves William Cooper Gatch április 6-án a connecticuti Hamdenben található Sleeping Giant State Park területén túrázott húgával, Whitley Gatch-csel. A gyászjelentés szerint egy jelöletlen ösvényen haladtak, amikor a fiatal férfi hirtelen elvesztette az egyensúlyát és lezuhant.

A hatóságok közlése szerint a segélyhívás 11:45 körül érkezett. A Connecticut Department of Energy and Environmental Protection szóvivője elmondta, hogy a mentőegységek gyorsan a helyszínre érkeztek, és megtalálták a súlyosan megsérült túrázót az erdőben, azonban az életét már nem tudták megmenteni. A férfi a helyszínen belehalt sérüléseibe.

A környezetvédelmi rendőrség (EnCon) vizsgálatot indított az ügyben, az eddigi információk szerint a haláleset baleset volt. A tragédia híre mélyen megrázta a családot és a barátokat. Ismerősei szívszorító üzenetekben emlékeztek meg róla, kiemelve, hogy William Cooper Gatch mindig segítőkész, kedves és figyelmes ember volt, aki bármit félbehagyott, ha másokon segíthetett.

Nem volt egy rossz gondolata sem. Nem tudta, hogy ne segítsen az embereknek. Az volt a szeretetnyelve. Sokszor abbahagyta, amit éppen csinált, csak hogy segítsen egy idegennek.

Az ismerősei elmondták, hogy örültek, hogy megismerhették. A fiatal férfit szülei, Jason és Delena Gatch, húga, Whitley, valamint nagymamája gyászolják - írja a Mirror.