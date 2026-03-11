Kiadták a figyelmeztetést: veszélyesek lehetnek a távol-keleti webáruházakból rendelt tisztítószerek és illatosítók

Veszélyes tisztítószerekre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az ellenőrzések során, EU-n kívüli tisztítószereket ellenőriztek, melyek egyike sem feleltek meg a kötelező előírásoknak. A hatóság figyelmeztet, hogy csak olyan helyről vásároljunk ilyen termékeket, ahol feltűntetik a termékeken a kötelező információkat.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) célzott ellenőrzési program keretében folytatta az EU-n kívüli, online piacterekről rendelt termékek vizsgálatát; a háztartás-vegyipari termékek és illatosítók ellenőrzésénél a vizsgált termékek egyike sem felelt meg az alapvető címkézési követelményeknek - közölte az NNGYK az MTI-vel szerdán. A vizsgálatokat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve végezték, a próbavásárlás során 100 terméket vizsgáltak, hatóságonként 50-50 darabot.
A közlemény szerint az NNGYK által vizsgált tíz háztartás-vegyipari termék egyikén sem szerepeltek a veszélyt jelző piktogramok, és hiányoztak a veszélyekre, a biztonságos felhasználásra, valamint a baleset esetén szükséges teendőkre vonatkozó információk. Hasonló eredmény született az illatosítók esetében is: a tíz vizsgált termék közül csak egyen szerepeltek a szükséges jelölések. Az információk hiánya növeli a nem megfelelő használatból eredő balesetek kockázatát - mutatott rá az NNGYK.
További problémát jelentett a tájékoztató szerint, hogy a termékek címkéin nem szerepelt magyar nyelvű leírás. A feliratok többnyire angol nyelvűek voltak, és volt olyan termék is, amelyen kizárólag ázsiai nyelvű felirat szerepelt. A vásárlást megelőző hirdetések sem tartalmazták a szükséges biztonsági információkat, sőt egyes esetekben a csomagolása, megjelenése és kinézete alapján sem volt egyértelmű a termék rendeltetése.
A közlemény emlékeztet arra, hogy az EU-ban a veszélyes anyagokat tartalmazó termékek címkézését az úgynevezett CLP-rendelet szabályozza. Ennek célja, hogy a felhasználók a termék használata előtt és közben a biztonságos kezeléshez szükséges minden információval rendelkezzenek. A címkének az adott ország nyelvén kell tartalmaznia a veszélyre figyelmeztető információkat, a biztonságos használatra vonatkozó útmutatást és a baleset esetén szükséges teendőket.
Az NNGYK hangsúlyozza: a szabályok betartása kiemelten fontos, mivel a háztartási vegyszerek jelentős része bőr- és szemirritációt okozhat, egyes anyagok pedig súlyos egészségkárosodást is előidézhetnek. Az illatosítók esetében egyes összetevők allergiás reakciót válthatnak ki. A tünetek az enyhe nyálkahártya-irritációtól a légúti panaszokig, súlyos esetben akár fulladásveszély is kialakulhat. Egy esetleges mérgezés vagy baleset esetén fontos, hogy a terméket egyértelműen be lehessen azonosítani, ami megfelelő címkeinformációk nélkül nem lehetséges - jelezték az MTI-n közzétett közleményben.
A hatóságok ezért mindenkit arra kérnek, hogy vásárlásaik során azokat a termékeket részesítsék előnyben, amelyek rendelkeznek a biztonságos felhasználáshoz szükséges magyar nyelvű információkkal. A hatóságok elsődleges célja az ellenőrzési programmal a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme.
