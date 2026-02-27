Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Ákos, Bátor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A gyógyszertárak polcairól és a kórházakból is azonnal bevonták: rákot okozhat a szer

gyógyszer
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 17:20
kórháztermékvisszahívás
Aggasztó hírek érkeztek. A termékvisszahívás ráadásul minden gyártási tételt érint.

Teljeskörű termékvisszahívást rendeltek el egy diagnosztikai szerre, melyet nem csak a gyógyszertárakból, de a kórházakból is azonnal ki kellett vonni. Mutatjuk a részleteket!

A szlovák termékvisszahívás egy kórházakban gyakran használt szert érint
A szlovák termékvisszahívás egy kórházakban gyakran használt szert érint  Fotó: Pexels

A szóban forgó szer az Urografin 76 százalékos injekciós oldata, a visszahívás pedig északi szomszédunkat érinti. A Szlovák Gyógyszerellenőrzési Intézet minden gyártási tételt visszahívott az oldatból, méghozzá azért, mert a hatóanyagban a nitrozamin jellegű szennyeződés szintje a megengedett határérték felé került a mérések szerint. A nitrozamin pedig daganatos megbetegedéseket válthat ki, azaz igencsak aggasztó, hogy ilyen szer kerülhetett az orvosokhoz.

Mire használják a termékvisszahívásban érintett szert?

Urografin 76 százalékos injekciós oldat nem gyógyszer, hanem a radiológiában használt kontrasztanyag, azaz a röntgenfelvételek készítésénél alkalmazzák, gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt, jellemzően a húgyutak röntgenvizsgálatánál, de más területeken is. A hatóságok mindenkit megnyugtattak: a vizsgálatok nem kerültek veszélybe a szer visszavonása miatt, ugyanis léteznek egyéb, jól használható kontrasztanyagok is – írja a szlovákiai Startitup.sk nyomán a Rúzs Online.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu