A gyógyszertárak polcairól és a kórházakból is azonnal bevonták: rákot okozhat a szer

Teljeskörű termékvisszahívást rendeltek el egy diagnosztikai szerre, melyet nem csak a gyógyszertárakból, de a kórházakból is azonnal ki kellett vonni. Mutatjuk a részleteket!

A szlovák termékvisszahívás egy kórházakban gyakran használt szert érint Fotó: Pexels

A szóban forgó szer az Urografin 76 százalékos injekciós oldata, a visszahívás pedig északi szomszédunkat érinti. A Szlovák Gyógyszerellenőrzési Intézet minden gyártási tételt visszahívott az oldatból, méghozzá azért, mert a hatóanyagban a nitrozamin jellegű szennyeződés szintje a megengedett határérték felé került a mérések szerint. A nitrozamin pedig daganatos megbetegedéseket válthat ki, azaz igencsak aggasztó, hogy ilyen szer kerülhetett az orvosokhoz.

Mire használják a termékvisszahívásban érintett szert?

Urografin 76 százalékos injekciós oldat nem gyógyszer, hanem a radiológiában használt kontrasztanyag, azaz a röntgenfelvételek készítésénél alkalmazzák, gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt, jellemzően a húgyutak röntgenvizsgálatánál, de más területeken is. A hatóságok mindenkit megnyugtattak: a vizsgálatok nem kerültek veszélybe a szer visszavonása miatt, ugyanis léteznek egyéb, jól használható kontrasztanyagok is – írja a szlovákiai Startitup.sk nyomán a Rúzs Online.