Üzenet haza címmel megnyílt a Wass Albert hagyatékát bemutató kiállítás az OSZK-ban

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a kiállítás megnyitóján felidézte, hogy március 6-án történelmi jelentőségű megállapodás született az Országos Széchényi Könyvtár és a Wass Albert hagyatékát gondozó alapítvány között a hagyaték hazatéréséről.

A hazatérő ládák nemcsak papírokat rejtettek, hanem történelmet, hitet, kitartást és identitást hoztak vissza közénk

- hangsúlyozta.

Hankó Balázs / Fotó: Bruzák Noémi

Mint mondta, a diaszpórák legjelentősebb irodalmi hagyatéka "térhetett haza", amely nem csak az irodalmat, de a teljes nemzetet szolgálja.

Hankó Balázs úgy fogalmazott: Wass Albert útja a kitartás, a hűség, a küzdelem története. "Egy olyan ember útja, aki a száműzetésben sem mondott le arról, hogy magyar maradjon, és aki nem csupán megőrizte, hanem gyarapította is azt a kulturális örökséget, amelyet ma is magunkénak vallunk, továbbörökítünk."

Kiemelte: az Országos Széchényi Könyvtár, amely "a nemzeti emlékezet őrzője, a tudás és a kultúra bástyája", egy olyan örökséggel gazdagodott, amely egyaránt irodalmi és nemzeti jelentőségű.

Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója a hagyaték hazakerüléséről azt mondta: ez "nem csupán gyarapodás, hanem erkölcsi és kulturális megerősítés is, annak bizonyossága, hogy a nemzet szellemi kincsei mindig megtalálják méltó helyüket". Kiemelte, hogy a kiállítás nem egyszerűen dokumentumok, kéziratok és tárgyi emlékek együttese, hanem "egy életmű sűrítménye, egy olyan életé, amelyet a hűség, a rendíthetetlen hit és a száműzetés fájdalma formált".

A tárlat végigkíséri az író életútját, kiemeli a meghatározó életeseményeket, hiszen láthatók benne a szerző írógéppel írt művei, valamint személyes tárgyai, többek közt írógépe, íróasztala, túrahátizsákja és bőröndje is - tette hozzá.

Az igazgató hangsúlyozta: a nemzeti könyvtár küldetése, hogy megőrizze és továbbadja mindazt, ami maradandó, ezért a hagyaték befogadásával nem csupán egy író műveit őrzik meg, hanem "egy erkölcsi örökséget is, a hűség példáját, a hit erejét, és a nemzeti összetartozás eszményét".

A kiállításhoz kapcsolódva bejelentette: a nemzeti könyvtár atlasz szolgáltatására felkerült 17 olyan tematikus, többek között közigazgatási, domborzati, nemzetiségi és gazdaságföldrajzi térkép, amely szorosan köthető Wass Albert életútjához, és a kiállítás anyagában is megjelenik.