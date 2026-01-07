Figyelem! Rákkeltő anyag miatt hívta vissza ezt a termékét a Tesco

Visszahívta a Tesco-Global Áruházak Zrt. az általa forgalmazott Tesco Finest Avokádóolaj 250 ml elnevezésű terméket annak határérték feletti glicidoltartalma miatt - tájékoztatta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szerdán az MTI-t.

Visszahívta ezt a termékét a Tesco / Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Azonnali hatállyal visszahívta ezt a terméket a Tesco

Az áruházlánc a hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi - közölték.

A visszahívás a 2027. február 8-i minőségmegőrzési idejű olajat érinti. Az NKFH kéri a vásárlókat, hogy a terméket ne fogyasszák el.

A tájékoztatás szerint a glicidol sejtkárosító és rákkeltő anyag, ezért az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szigorú határértékeket vezetett be az élelmiszerek glicidil-zsírsavészter-tartalmára.