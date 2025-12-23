KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Hazatért a kórházból a Bondi Beach-i terrortámadásban fejbe lőtt rendőr

terrortámadás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 11:25
ausztrálialövöldözésrendőr
Igazi karácsonyi csoda érte a lövöldözésben megsérült rendőrtiszt családját, ugyanis hazatérhetett a kórházból. Bondi Beach-i terrortámadásban egy másik tiszt is megsérült, aki a hírek szerint még mindig kórházban van.

Egy fiatal rendőrtiszt, akit fejbe lőttek a Bondi Beach-i terrortámadás során, hazatérhetett a kórházból. Családja igazi karácsonyi csodának nevezte a helyzetet, miközben megkezdte otthoni lábadozását.

Már otthon lábadozik a Bondi Beach-i terrortámadás során megsérült rendőr (Képünk illusztráció) Fotó: Fairfax Media /  Getty Images

Otthon töltheti karácsonyát a Bondi Beach-i terrortámadásban megsérült rendőr

Jack Hibbert próbaidős rendőrtiszt, aki mindössze négy hónapja dolgozott rendőrként, egy hanuka-i rendezvényen járőrözött, amikor két fegyveres tüzet nyitott. A támadás során 15 ember vesztette életét, és több mint 40-es megsérültek.

A 22 éves rendőr családja által megosztott közlemény szerint a tisztet vállán is eltaláltak, illetve elvesztette az egyik szemére a látását, de most már otthon lábadozik.

Családként nem is kívánhatnánk többet, az, hogy Jack-ünk otthon van, különösen karácsonykor, igazi csodának tűnik

- olvasható a nyilatkozatban.

A hozzátartozók megköszönték a nyilvánosság hihetetlen támogatását, és hálát adtak az orvosi személyzet fáradhatatlan munkájáért.

Bár már itthon van, még mindig lábadozik, és szüksége lesz időre, támogatásra, és pozitív gondolatokra.

Még azután is, hogy a támadás során lelőtték, Hibbert folytatta a fesztivál résztvevőinek segítését, egészen addig míg fizikailag már képtelen volt rá.

Sok kollégája, akik jelen voltak az incidens estéjén, meglátogatta őt a kórházban, és tanúbizonyságot tettek Jack bátorságáról az incidens során... Leírták, hogyan viselkedett Jack, a rászorulók felé indult meg, nem pedig a veszély elől menekült

- tette hozzá családja.

A legutóbbi rendőrségi jelentés szerint ő volt az egyik a lövöldözésben megsérült két rendőr közül az egyik. A második rendőr, a 25 éves Scott Dyson még mindig kórházban lábadozik sérüléseiből.

Múlt héten Mal Lanyon, az Új-Dél-Walesi Rendőrfőkapitány meglátogatta Hibbert-et a kórházban, és pozitív fiatalembernek nevezte. Hozzátette, hogy felépülése alatt valamint utána is mellette fognak állni kollégái, és megfelelő feladatokat fognak találni számára a jövőbeni munkákhoz - írta a BBC.

 

