Rossz hír jött az autósoknak, drágábban lesz a tankolás holnaptól

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 11:35
A benzin ára egyelőre stagnál, míg a gázolaj kereskedelmi ára március 3-tól növekszik. Így változnak az üzemanyagárak.

Emelkednek az üzemanyagárak. Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, míg a benziné keddtől még nem változik.

Elkezdődött az emelkedés: drágul az üzemanyag
Drágul az üzemanyag
Forrás: Pexels (illusztráció!)

Drágul az üzemanyag

Az üzemanyagáraknál várhatóan lesznek még változások és ez még csak a kezdeti emelkedés a háború következtében. A Brent olaj hordónkénti ára pillanatokon belül eléri a 80 USD szintet, ami akár jelentősen is megemelkedhet, ha eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten – közölte a holtankoljak.

2026.03.02-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 565 Ft/liter

Gázolaj: 590 Ft/liter

 

