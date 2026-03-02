Rossz hír jött az autósoknak, drágábban lesz a tankolás holnaptól

Emelkednek az üzemanyagárak. Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, míg a benziné keddtől még nem változik.
Az üzemanyagáraknál várhatóan lesznek még változások és ez még csak a kezdeti emelkedés a háború következtében. A Brent olaj hordónkénti ára pillanatokon belül eléri a 80 USD szintet, ami akár jelentősen is megemelkedhet, ha eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten – közölte a holtankoljak.
2026.03.02-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
95-ös benzin: 565 Ft/liter
Gázolaj: 590 Ft/liter
