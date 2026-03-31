Mennyibe kerül idén a húsvéti sonka és mire kell figyelni a vásárlás közben? Mutatjuk!

Mutatjuk, mire érdemes figyelni, ha jó minőségű terméket szeretnénk venni és azt is, milyen összetevőket érdemes kerülni. Emellett összeállításunkból az is kiderül, mennyibe kerül idén a húsvéti sonka, fajtától függően.

A Vámházcsarnokban ennyibe kerül a kötözött sonka kilója idén. Fotó: Markovics Gábor / Bors

Milyen típusú sonkákkal találkozhatunk idén a boltokban, piacokon?

Parasztsonka: egész comb, amit sóval tartósítanak, majd hideg füstön érlelnek. Hosszú, akár több órás főzést igényel, de az íze verhetetlen.

Kötözött sonka: kisebb húsrészekből (lapocka, comb) készül, könnyebben szeletelhető, de figyelni kell, hogy lehetőleg ne a gyorspácolt verziót válasszuk.

Füstölt-főtt sonka: már a boltba kerülés előtt átesik a hőkezelésen, így elméletileg nyersen is ehető, de egy rövid otthoni forralás jót tesz az állagának. Szintén combból vagy lapockából készül, de kapni tarját vagy karajt is.

Ne csak az ár alapján döntsünk

A nagyobb áruházláncokban, piacokon idén is bőséges sonkakínálattal találkozhatnak a vásárlók húsvét környékén, a kérdés, hogy melyik köztük a jó minőségű és ezt mi a alapján lehet megítélni. A legfontosabb szempont a legtöbb vásárlónál az ár, aminek mértéke egyáltalán nem garancia a minőségre vagy épp annak hiányára. Éppen ezért az első tippünk az, hogy ne csak az ár alapján döntsünk!

A hagyományos sonkák mellett sokan keresik a füstölt csülköt is ilyenkor. Fotó: Markovics Gábor/Bors

Nézzük meg az összetevőket is

Az ár mellett az összetevők listáját sem szabad figyelmen kívül hagyni a vásárláskor a Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (FÉBÉSZ) szerint. Érdemes kerülni az ízfokozókat, színezékeket, cukrot, stabilizátorokat és a tartósítószert. Egész konkrétan az alábbi összetevőket:

Difoszfát, trifoszfát

Nátrium-acetát

Karragén (E407)

Xantán (E415)

Karamell (E150a)

Kármin (E120)

Nátrium-nitrit (E250)

Kálium-nitrát (E252)

Nátrium-aszkorbát (E301)

Nátrium-eritroaszkorbát (E316)

Nátrium-glutamát (E621)

Acetelizett dikeményítő-adipát (E1422)

Mire figyeljünk még sonkavásárláskor?

Helyezzük előtérbe a hagyományos eljárással készült sonkákat az adalékanyagokkal dúsított, gyorspácolt társaikkal szemben. Emellett mindig győződjünk meg a termék fogyaszthatósági idejéről, ha csomagolt terméket veszünk. Kerüljük a kétes eredetű termékeket, így például azokat, melyeken a gyártó neve nincs feltüntetve. Vásárlásnál ellenőrizzük, hogy a sonka érzékszervi tulajdonságait tekintve megfelelő-e: ne legyen túl kemény vagy beszáradt, és ne legyen nyomás nélkül levet engedő sem. A levet engedő sonka ugyanis legtöbbször a pácolás nem megfelelő módját jelzi, de jelezheti a hús nem megfelelő minőségét vagy éppen valamilyen romlási folyamatot is. Ne vásároljunk sérült csomagolású terméket sem és lehetőség szerint magyar terméket válasszunk!