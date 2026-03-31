Mennyibe kerül idén a húsvéti sonka és mire kell figyelni a vásárlás közben? Mutatjuk!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 15:00
Akik még nem vették meg az ünnepi asztal fő elemét, azoknak van néhány tippünk. Mutatjuk a 2026-os sonkaárakat és a szempontokat is, ami alapján érdemes kiválasztani a legmegfelelőbbet!
Mutatjuk, mire érdemes figyelni, ha jó minőségű terméket szeretnénk venni és azt is, milyen összetevőket érdemes kerülni. Emellett összeállításunkból az is kiderül, mennyibe kerül idén a húsvéti sonka, fajtától függően.

Kötözött sonka árak 2026-ban a Vásárcsarnokan.
A Vámházcsarnokban ennyibe kerül a kötözött sonka kilója idén. Fotó: Markovics Gábor / Bors

Milyen típusú sonkákkal találkozhatunk idén a boltokban, piacokon?

  • Parasztsonka: egész comb, amit sóval tartósítanak, majd hideg füstön érlelnek. Hosszú, akár több órás főzést igényel, de az íze verhetetlen.
  • Kötözött sonka: kisebb húsrészekből (lapocka, comb) készül, könnyebben szeletelhető, de figyelni kell, hogy lehetőleg ne a gyorspácolt verziót válasszuk.
  • Füstölt-főtt sonka: már a boltba kerülés előtt átesik a hőkezelésen, így elméletileg nyersen is ehető, de egy rövid otthoni forralás jót tesz az állagának. Szintén combból vagy lapockából készül, de kapni tarját vagy karajt is.

Ne csak az ár alapján döntsünk

A nagyobb áruházláncokban, piacokon idén is bőséges sonkakínálattal találkozhatnak a vásárlók húsvét környékén, a kérdés, hogy melyik köztük a jó minőségű és ezt mi a alapján lehet megítélni. A legfontosabb szempont a legtöbb vásárlónál az ár, aminek mértéke egyáltalán nem garancia a minőségre vagy épp annak hiányára. Éppen ezért az első tippünk az, hogy ne csak az ár alapján döntsünk!

A hagyományos sonkák mellett sokan keresik a füstölt csülköt is ilyenkor. Fotó: Markovics Gábor/Bors

Nézzük meg az összetevőket is

Az ár mellett az összetevők listáját sem szabad figyelmen kívül hagyni a vásárláskor a Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (FÉBÉSZ) szerint. Érdemes kerülni az ízfokozókat, színezékeket, cukrot, stabilizátorokat és a tartósítószert. Egész konkrétan az alábbi összetevőket:

  • Difoszfát, trifoszfát
  • Nátrium-acetát
  • Karragén (E407)
  • Xantán (E415)
  • Karamell (E150a)
  • Kármin (E120)
  • Nátrium-nitrit (E250)
  • Kálium-nitrát (E252)
  • Nátrium-aszkorbát (E301)
  • Nátrium-eritroaszkorbát (E316)
  • Nátrium-glutamát (E621)
  • Acetelizett dikeményítő-adipát (E1422)

Mire figyeljünk még sonkavásárláskor?

Helyezzük előtérbe a hagyományos eljárással készült sonkákat az adalékanyagokkal dúsított, gyorspácolt társaikkal szemben. Emellett mindig győződjünk meg a termék fogyaszthatósági idejéről, ha csomagolt terméket veszünk. Kerüljük a kétes eredetű termékeket, így például azokat, melyeken a gyártó neve nincs feltüntetve. Vásárlásnál ellenőrizzük, hogy a sonka érzékszervi tulajdonságait tekintve megfelelő-e: ne legyen túl kemény vagy beszáradt, és ne legyen nyomás nélkül levet engedő sem. A levet engedő sonka ugyanis legtöbbször a pácolás nem megfelelő módját jelzi, de jelezheti a hús nem megfelelő minőségét vagy éppen valamilyen romlási folyamatot is. Ne vásároljunk sérült csomagolású terméket sem és lehetőség szerint magyar terméket válasszunk!

A piacokon nem ritka a kilónkénti 6000 forintos ár a kötözött sonkáknál, de szerencsére ennél jóval olcsóbban is lehet kapni jó minőségű sonkát. Fotó: Markovics Gábor / Bors

Így alakulnak idén a sonkaárak

A friss piaci adatok alapján idén az átlagárak a következő sávokban mozognak a boltokban és a piacokon:

Sonka típusa

Árkategória (Ft/kg)

Jellemzők, vásárlás helye

Gyorspácolt, kötözött (lapocka/comb)1600-2500Magasabb víztartalom, injektált pác. Főleg a nagyobb üzletekben kapható.
Gyorspácolt, főtt sonka3000-5000Azonnal fogyasztható, kényelmi termék. Szinte minden szupermarket polcain megtalálható.
Füstölt tarja, frikandó, karaj2500-3500Szaftosabb (tarja) vagy soványabb (karaj) húsrészek. Ugyancsak a nagyáruházakban keresendő.
Hagyományosan érlelt, kötözött sonka3500-4600Hosszabb érlelés, kevesebb víz, intenzív íz. Kapni például a Sparban és a CBA-ban de szaküzletekben is.
Parasztsonka (egész comb)3500-6500Klasszikus, csontos, lassú füstölésű. Piacok, őstermelők, hentesek.
Kézműves / Extra érlelt darabok5000-7000+Prémium minőség, adalékmentes, hosszú érlelési idő. Piacok, delikát boltok.

 

