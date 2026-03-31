Mennyibe kerül idén a húsvéti sonka és mire kell figyelni a vásárlás közben? Mutatjuk!

Mutatjuk, mire érdemes figyelni, ha jó minőségű terméket szeretnénk venni és azt is, milyen összetevőket érdemes kerülni. Emellett összeállításunkból az is kiderül, mennyibe kerül idén a húsvéti sonka, fajtától függően.
A nagyobb áruházláncokban, piacokon idén is bőséges sonkakínálattal találkozhatnak a vásárlók húsvét környékén, a kérdés, hogy melyik köztük a jó minőségű és ezt mi a alapján lehet megítélni. A legfontosabb szempont a legtöbb vásárlónál az ár, aminek mértéke egyáltalán nem garancia a minőségre vagy épp annak hiányára. Éppen ezért az első tippünk az, hogy ne csak az ár alapján döntsünk!
Az ár mellett az összetevők listáját sem szabad figyelmen kívül hagyni a vásárláskor a Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (FÉBÉSZ) szerint. Érdemes kerülni az ízfokozókat, színezékeket, cukrot, stabilizátorokat és a tartósítószert. Egész konkrétan az alábbi összetevőket:
Helyezzük előtérbe a hagyományos eljárással készült sonkákat az adalékanyagokkal dúsított, gyorspácolt társaikkal szemben. Emellett mindig győződjünk meg a termék fogyaszthatósági idejéről, ha csomagolt terméket veszünk. Kerüljük a kétes eredetű termékeket, így például azokat, melyeken a gyártó neve nincs feltüntetve. Vásárlásnál ellenőrizzük, hogy a sonka érzékszervi tulajdonságait tekintve megfelelő-e: ne legyen túl kemény vagy beszáradt, és ne legyen nyomás nélkül levet engedő sem. A levet engedő sonka ugyanis legtöbbször a pácolás nem megfelelő módját jelzi, de jelezheti a hús nem megfelelő minőségét vagy éppen valamilyen romlási folyamatot is. Ne vásároljunk sérült csomagolású terméket sem és lehetőség szerint magyar terméket válasszunk!
A friss piaci adatok alapján idén az átlagárak a következő sávokban mozognak a boltokban és a piacokon:
Sonka típusa
Árkategória (Ft/kg)
Jellemzők, vásárlás helye
|Gyorspácolt, kötözött (lapocka/comb)
|1600-2500
|Magasabb víztartalom, injektált pác. Főleg a nagyobb üzletekben kapható.
|Gyorspácolt, főtt sonka
|3000-5000
|Azonnal fogyasztható, kényelmi termék. Szinte minden szupermarket polcain megtalálható.
|Füstölt tarja, frikandó, karaj
|2500-3500
|Szaftosabb (tarja) vagy soványabb (karaj) húsrészek. Ugyancsak a nagyáruházakban keresendő.
|Hagyományosan érlelt, kötözött sonka
|3500-4600
|Hosszabb érlelés, kevesebb víz, intenzív íz. Kapni például a Sparban és a CBA-ban de szaküzletekben is.
|Parasztsonka (egész comb)
|3500-6500
|Klasszikus, csontos, lassú füstölésű. Piacok, őstermelők, hentesek.
|Kézműves / Extra érlelt darabok
|5000-7000+
|Prémium minőség, adalékmentes, hosszú érlelési idő. Piacok, delikát boltok.
