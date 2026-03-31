Minden fehérbe öltözött: újabb településen esett a hó, folytatódik a március végi havazás

A március végi havazás úgy tűnik, még nem adta alább, ugyanis egy Borsod vármegyei településen lakók kedden reggel havas tájra ébredhettek. Az elmúlt napok időjárása sokkal inkább hajaz a télre, mintsem a tavaszra.

Fotó: BOON / fehersaspanzio.hu/webcamera

Március vége közel sem mondható tavaszinak, sőt inkább a télre emlékeztet a zord időjárás. Erre tesz újabb tanúbizonyságot egy Borsod vármegyei település, amelynek lakói havas tájra ébredtek.

Havazás borította be az Északi-középhegység csúcsait, Bánkút környékén téli hangulat alakult ki március 31-én reggelre - közölte a Boon.hu. A havazást időjárási webkamera is rögzítette.