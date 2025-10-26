BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Sátorban bujkál Madeleine McCann lehetséges gyilkosa: a környéken élők már a gyermekeiket sem engedik ki egyedül

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 22:00
Miután szabadult a börtönből, a Madeleine McCann-ügy hírhedt gyanúsítottja, Christian Brückner egy német erdőben húzta meg magát egy sátorban. A helyiek pánikba estek, és saját kezükbe vették az irányítás, járőrözéssel és tiltakozással.

A Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottja, Christian Brückner jelenleg egy sátorban él egy erdőben, miután kiengedték a börtönből, ahol eddig egy másik bűncselekmény miatt ült.

Rettegnek a helyi lakosok a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottjától.
Rettegnek a helyi lakosok a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottjától: Christian Brückner (balra) egy erdőben, egy sátorban él jelenleg  Fotó:  Profimedia

Leleplezték a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottjának rejtekhelyét

A korábban elítélt szexuális bűnöző egy német város közelében, egy félórás autóútra korábbi rejtekhelyétől, saját kezűleg állította fel ideiglenes táborát. Egy közeli ismerőse elárulta, hogy a rendőrségnek többször is be kellett avatkoznia, mióta Brückner az erdőbe költözött, miután a helyiek tudomást szereztek hollétéről, és elkezdték keresni.

Tegnap éjfél körül a rendőrség ébresztett fel a sátramban, mert láttak néhány embert, akik a bokrok között kerestek engem. Azonnal evakuáltak. A rendőrök egy másik helyet javasoltak a táborozásra, civil autóval odamentünk, majd a rendőrök elkezdték a csomagjaimat áthordani egy parkon keresztül, hogy új helyet találjanak nekem, de nem jártak sikerrel. Sok keresgélés után végül visszamentünk a kocsihoz, és a legközelebbi erdőbe hajtottunk.

- számolt be Brückner egy ismerősének.

Ott végül felállítottam a sátram, de figyelmeztettek a vihar miatt lehulló ágakra. Egy éjszakát maradtam, majd másnap új helyre költöztem. Meglepő volt, hogy a két rendőr szó nélkül cipelte a nehéz táskáimat, és ők maguk mondták, hogy ez volt életük legfurcsább feladata.

Brückner továbbra is határozottan tagadja, hogy bármilyen köze lenne a 3 éves brit kislány, Madeleine McCann 2007-es eltűnéséhez, aki családjával nyaralt akkor Portugáliában.

Szabadlábra helyezése felháborodást váltott ki a közeli lakosoknál

Németországban több aggódó édesanya járőrözni kezdett a környéken, ahol Brückner tartózkodik, mert tartanak a közbiztonsági kockázattól. A nők a múlt szombaton tiltakozó megmozdulást szerveztek, és újabb tüntetést terveznek jövő hónapra, emellett levelet írtak a város polgármesterének és aláírásgyűjtést is indítottak.

Az "Áldozatvédelem az elkövetővédelem előtt" nevű csoport egyik tagja, Annika B. elárulta, hogy nem fognak felhagyni a tevékenységeikkel.

Folytatni fogjuk a járőrözést, hogy megmutassuk, mi nők képesek vagyunk megvédeni magunkat. Ma egy másik anyával és a kutyámmal egy parkban voltam, mert hallottuk, hogy ott lehet. Semmiféle védelmet nem kapunk a hatóságoktól.

A 48 éves Brückner szeptember 17-én szabadult a börtönből, miután letöltötte 7 éves büntetését egy amerikai nyugdíjas megerőszakolásáért, amely 2005-ben történt a portugáliai Praia da Luzban, ugyanazon az üdülőhelyen, ahol később Madeleine eltűnt. A német rendőrség azóta is őt tartja az ügy fő gyanúsítottjának, de soha nem emeltek ellene vádat.

Féltem a gyermekeimet és az édesanyámat, mert neki nincsenek korlátai, bárki célpont lehet. Állandóan paranoiás vagyok, mindig attól tartok, hogy valahol a közelünkben van. A gyerekeim már nem mehetnek ki egyedül az utcára

- tette hozzá Annika.

A múlt szombati tüntetésükön több mint 150 demonstráló vett részt a jelentések szerint - írta a Daily Star.

