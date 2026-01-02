Szívszorító üzenettel jelentkeztek a kis Maddie McCann szülei

Maddie McCann 2007 májusában, egy családi nyaralás során tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhelyen. Mindössze hároméves volt, amikor nyoma veszett, miközben szülei barátaikkal vacsoráztak egy közeli étteremben. Az eset kapcsán nemzetközi nyomozás indult, amely immár közel két évtizede tart.

Maddie McCann (2007): A hároméves brit kislánynak a portugáliai nyaralás során veszett nyoma, míg szülei vacsoráztak

Fotó: AFP

Maddie McCann szülei nem adták fel a reményt

Madeleine holléte mindmáig ismeretlen. 2020-ban az ügyészek a német állampolgárságú Christian B-t nevezték meg fő gyanúsítottként, ám a kislány ügyében mindeddig nem emeltek vádat ellene. Kate és Gerry McCann most megható közleményt adtak ki, amelyben azt írták, bíznak benne, hogy az új év elhozza „azt az áttörést, amire régóta várnak”.

Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy megköszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben bármilyen módon támogatott minket, és továbbra is reménykedik abban, hogy pozitív híreket kapunk Madeleine-ről.

A McCann házaspár megköszönte a nyilvánosság és a rendőrség folyamatos támogatását a nyomozás során, majd üzenetüket így zárták: „Legjobb kívánságainkat küldjük egy békés és pozitív új évhez, és legyen 2026 az az év, amely meghozza számunkra a régóta várt áttörést.”

A legutóbbi, az ügyhöz kapcsolódó kutatásokra 2025 júniusában került sor, amikor német és portugál hatóságok újabb műveleteket hajtottak végre a nyomozáshoz köthető vidéki területeken. Több napnyi ásás és igazságügyi vizsgálat után azonban az akciókat áttörés nélkül lezárták.

Christian B. egy másik ügy miatt hét év börtönbüntetését töltötte Németországban, amikor Madeleine McCann eltűnésének gyanúsítottjaként nevezték meg. Tavaly szeptemberben szabadult, de elektronikus nyomkövetőt kellett viselnie, hogy mozgását figyelemmel kísérhessék - írja a Mirror.