Újra esni fog? Nem várt fordulat jön az időjárásban

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 06:30
Előszedhetjük a szekrényből újra az esernyőinket. Az időjárás megint változékony lesz.

Az elmúlt napok időjárása, olyan volt, akár egy szép tavaszi tündérmese, amely sosem akar véget érni. De, mint minden történet, ez is tele van fordulatokkal. A napsütés szerelmeseinek nem kell aggódnia, de azért nem árt egy esernyőt bekészíteni indulás előtt.

időjárás
Az időjárás továbbra is napos lesz, de néhol esni fog Fotó: Forrás: Freepik.com

Tavaszias időjárás és egy kis zápor érkezik

Kedden időnként felhők takarhatják az eget, de hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, eső nélkül. A délkeleti légmozgás továbbra is élénk lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul.

Kevés felhő mellett sok napsütés ígérkezik szerdán, csapadékra továbbra sem kell készülni. A délkeleti szél időnként megélénkülhet. A nappali felmelegedés 16–17 fokig erősödik.

Csütörtökön változó felhőzet jellemzi a napot, és elszórtan egy-egy zápor is kialakulhat. A hőmérséklet délutánra megközelíti a 17 fokot, így továbbra is kellemesen tavaszias idő várható - írja a Köpönyeg előrejelzése.

Többnyire gyengén felhős, napos időre számíthatunk pénteken, csapadék nélkül. A délkeleti szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A délutáni órákban 14 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk.

 

