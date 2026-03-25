Meglepő fordulatot vesz az időjárás: akár havazásra is számíthatunk a héten

lehülés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 06:30
időjárás előrejelzésidőjárás
Több helyen is jelentősen lehűl a hőmérséklet. A márciusi időjárás meglepő fordulatot is vehet.
CJA
A tavaszias napok után hatalmas fordulatot vehet az időjárás: jelentős lehűlésre készülhetünk.

Heti időjárás
Heti időjárás (fotó: Köpönyeg.hu)

Így alakul az időjárás

Szerdán még 14-19 fokos hőmérséklet várható, bár már ekkor is fátyolfelhők borítják majd az eget, és késő estétől eső is előfordulhat.

Csütörtökön beborul az ég, a Dunántúlon - főként keleten - elszórtan záporokra számíthatunk. Míg északon viharok alakulhatnak ki, addig a Dunántúl nyugati részén akár havazás is előfordulhat. A hőmérséklet 6 és 18 fok között alakul.

Pénteken a középső és nyugati tájakon várható csapadék, ám a nap folyamán a felhőzet jelentősen csökkenhet. Bakonyban és az Alpokalján továbbra is lehet havazás vagy havas eső. Nyugaton mindössze 4, keleten viszont már 14 fok körüli átlaghőmérséklet valószínű.

A hétvégét csapadékkal és élénk széllel indítjuk; szombaton a hőmérséklet 10 és 13 fok között alakul majd - jelenti a Köpönyeg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
