Hűvösebb idővel kezdődik a hét, ez várható

Gomolyfelhős időjárással érkezik március utolsó teljes hete. Habár a felhők mellett a nap is kisüt majd, záporok is várhatók. A csúcshőmérséklet napközben 10-16 fok között alakul.
Kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű
- írja a HungaroMet a március 23-ai időjárás kapcsán hozzátéve, hétfőn a délutáni órákban elsősorban a Dunántúl déli felén egy-egy záport villámtevékenység kísérhet.
