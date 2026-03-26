Eső és hó: így alakul az időjárás a hét további részében

A hét második felében kissé borúsan alakul az időjárás, akár még a havazás is visszatérhet.

Csütörtökön a Dunántúlon esőre és záporokra, keleten csak elszórtan csapadékra lehet számítani. Nyugaton havas eső és hó is előfordulhat. Országszerte a hőmérséklet 6 és 18 fok között fog ingadozni - a leghűvösebb időre az Alpokalján lehet számítani.

Pénteken nyugaton jelentős csapadékra lehet számítani, de északkeleten és keleten már elkezd felszakadozni a felhőzet. A Bakonyban és az Alpokalján folytatódhat a havas eső és a havazás, és a Nyugat-Dunántúlon viharos széllökésekre kell számítani. Az ország nyugati részén 4, keleten már 14 fok is elfordulhat.

A hétvégét is borúsan kezdjük: szombaton felhős égből eső és záporok várhatók. Az élénk szél és a viharos idő mellett hajnalban 1-7, délután már 5-14 fokra lehet számítani.

A hét utolsó napjára csökken a felhőzet, kisüt a nap, és vasárnap már 10-15 fokra emelkedik a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.