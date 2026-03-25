Nincs menekvés, visszatér az ítéletidő: a havazás miatt újra felszerelik a téli munkagépeket Magyarországon

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 21:10
A Magyar Közút arra kéri a járművek vezetőit, hogy fokozott figyelemmel vezessenek. Ismét lecsap a havazás az országra.
A Magyar Közút Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala vármegyék összes mérnökségén elrendelte a téli munkagépek felszerelését - közölte a társaság szerdán az MTI-vel. Ismét lecsap a havazás az országra. 

Fotó: Marunov Zakhar / 123RF

Az intézkedést a csütörtökön érkező mediterrán ciklonnal indokolták. A várható havaseső és havazás miatt 117 téli munkagép áll készenlétben teljes személyzettel, ezen felül országosan további 64 téli munkagép vethető be. Síkosságmentesítéshez és hóeltakarításhoz szükséges anyagokból rendelkezésre állnak a megfelelő készletek, az érintett vármegyékben 17 041 tonna só, 417 383 liter kalcium-klorid oldat és 99 750 kilogramm kalcium-klorid granulátum van. Országos szinten 62 513 tonna sót, 2 164 220 liter kalcium-klorid oldatot és 794 150 kilogramm kalcium-klorid granulátumot tárolnak a közlemény szerint.

A Magyar Közút arra kéri a járművek vezetőit, hogy az érintett térségekben fokozott figyelemmel vezessenek. A közlekedők indulás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról és készüljenek a megváltozott téli körülményekre - tették hozzá.
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
