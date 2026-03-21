Közeledik a felmelegedés, kezdenek eltűnni az esőfelhők: ilyen időjárás vár ránk a hétvégén

Ma túlnyomóan felhős időjárás várható, de rövidebb időszakokra felszakadozhat a felhőzet és sokak örömére kisüthet a nap is. Eső, záporeső főképp az ország északi részén és a Dunántúlon fordul elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul.

Hol felhők, hol napsütés lephet meg minket hétvégén - Így alakul az időjárásunk

A hétvégén eleinte borongós idő lesz, majd kelet felől csökkenhet a felhőzet. Emellett élénk marad az északkeleti szél. Vasárnap, március 22-én is változóan felhős időre van kilátás, de a hőmérséklet kellemes 14-15 fok köré emelkedik majd. Így újra át kell majd variálni a ruhatárunkat!

Milyen idő vár ránk a jövő héten?

Hétfőn, március 23-án marad a változóan felhős idő elszórt záporokkal. A légmozgás gyenge marad. 15 fok körüli értékeket mérhetünk.

Kedden, március 24-én részben napos idő ígérkezik, csak elvétve lehet csapadék. A szél gyenge lesz. 15-16 fok köré emelkedik a hőmérséklet írja a Köpönyeg oldala.