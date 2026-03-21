Nem működik Magyar Péter csodafegyvere

Hova lettek a pénzügyi beszámolók? Ez a legfontosabb kérdés. A Tisza Párt vezére több mint másfél éve hirdette meg a rendszerváltó tagság lehetőségét a szimpatizánsai számára. Magyar Péter akkor azt tűzte ki célul, hogy ötvenezer előfizetője legyen a programnak, azonban a választásokhoz közeledve ettől még mindig jelentősen elmaradnak- írja a Magyar Nemzet. A választásokhoz közeledve kijelenthető, hogy csúnyán elbukott a Tisza Párt rendszerváltó tagság programja. Magyar Péter forradalminak szánta a kezdeményezést, célul pedig azt tűzte ki, hogy elérjék az ötvenezer előfizetőt, azonban három héttel az országgyűlési választás előtt alig több mint 41 ezer előfizetője van a programnak. Többször is foglalkoztunk a programmal, legutóbb januárban, amikor még a negyvenezret sem érte el az előfizetők száma. Ezek alapján nagyjából kétezer új előfizetőre tettek szert a kéthónapos időszak során, ha pedig ez a tendencia folytatódik, akkor az április 12-i választásig nem gyűjtik össze az ötvenezer előfizetőt.
A Tisza vezére még 2024. júniusában, az európai parlamenti választás kampány hajrájában hirdette meg a kezdeményezést, amiből időközben rengetegen távoztak. Jellemzően akkor mondták le a tagságukat, amikor egy nagy botrány látott napvilágot a Tisza Párt környékéről. Ez rámutat arra, hogy a folyamatos botrányok miatt sorra ábrándulnak ki Magyar Péterből az ellenzéki szavazók is.
Az első jelentős bukásra 2024 augusztusában került sor, amikor néhány nap alatt háromszázan mondták vissza tagságukat. A pánik miatt ideiglenesen a Tisza Párt honlapjáról eltüntették a számlálót, ami azt mutatja, hogy mennyien fizettek elő a tagságra. Majd októberben egy nap alatt több mint százötven fővel csökkent a rendszerváltó tagsággal rendelkező személyek köre a Tisza Párt hivatalos honlapján elérhető adatok szerint. Tavaly tavasszal, Kollár Kinga botrányának a kirobbanása után néhány hét alatt ismét háromszázan döntöttek úgy, hogy nem fizetik tovább a horribilis összegű tagságot.
Majd 2025 nyarán megint több százan iratkoztak le az előfizetéses programból,
amikor kiderült, hogy a Tisza Párt illegálisan, titkon listázta támogatóit.
Az adatbázisban a szimpatizánsok alapadatain kívül szerepelnek minősítő megjegyzések is.
A program segítségével az előfizetők számlájáról Magyarék minden hónapban átemelik a tagságért fizetendő összeget, amiért cserébe egy digitális kártyát és különböző újdonságokat és jogosultságokat adnak. Egyébként még a gyenge érdeklődés ellenére is jól kaszál a híveiből Magyar Péter, mert a párt oldalán megtalálható űrlap szerint különböző összegekkel lehet támogatni alakulatát. A legolcsóbb támogatási forma háromezer, de van ötezer, tízezer, valamint 41 665 forintos, úgynevezett VIP-tagság is.
A Tisza Párt legutolsó pénzügyi beszámolója szerint tavaly szeptemberig magánszemélyektől 1, 975 milliárd forintot kalapoztak össze.
Magyar Péter pártjának a pénzügyei kapcsán meglehetősen furcsa, hogy míg korábban rendre háromhavonta közzétették a pénzügyi beszámolóikat a megelőző időszak kiadásairól és bevételeiről, addig tavaly szeptember óta semmilyen adat nem áll rendelkezésre.
