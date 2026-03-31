Megszületett a döntés: háromnapos boltzárral kezdődik az április, erre kell felkészülni!

húsvét
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 16:35
boltzárnyitvatartás
Nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a nagybevásárlást! Pár nap, és itt a húsvéti boltzár.

Közeleg a húsvét, ami azt jelenti, hogy újabb boltzár vár ránk, ráadásul ez most háromnapos lesz: sem nagypénteken, április 3-án, sem húsvétvasárnap és -hétfőn, azaz április 5-én és 6-án nem lesz alkalmunk majd a megszokott helyeken bevásárolni. Persze azért lesz pár bolt, ahová leugorhatunk, ha valami elfogyna!

Érdemes holnap vagy holnapután elintézni a nagybevásárlást, mert húsvétkor szinte semmi sem lesz nyitva
Érdemes holnap vagy holnapután elintézni a nagybevásárlást, mert húsvétkor szinte semmi sem lesz nyitva

Hogy lesznek nyitva a boltok húsvétkor?

Mind péntek, mind vasárnap, illetve hétfő is piros betűs ünnepnek, munkaszüneti napnak minősül, azaz ilyenkor sem a nagy boltok, sem az áruházláncok nem lesznek nyitva. Mindez azt jelenti, hogy április 3-án, 5-én és 6-án zárva lesznek az olyan bolthálózatok, mint a Tesco, az Auchan, a Penny, a Spar, a Lidl vagy az Aldi - ugyanakkor szombaton, április 4-én minden nagy üzlet a megszokott nyitvatartásával vár minket.

A kereskedelmi egységek kedden, április 7-én újra a megszokott rend szerint nyitnak ki.

Hol tudok vásárolni húsvétkor?

Szerencsére annak sem kell aggódnia, aki húsvétkor kényszerül vásárolni. Noha a nagy üzletek nem, a kisebb nonstop boltok nyitva lesznek, ahogy a benzinkutakon illetve pályaudvarokon lévő üzletek is, illetve a kicsi, családi vállalkozásban lévő abc-k is kinyithatnak.

Tehát összegezve:

  • Április 3., péntek: minden üzlet zárva lesz, kivéve a kisebb nonstop boltokat, egyes családi tulajdonú kisboltokat, valamint a benzinkutakon és pályaudvarokon lévő shop-okat
  • Április 4., szombat: minden üzlet a megszokott, szombati nyitvatartással várja a vásárlókat
  • Április 5., vasárnap: minden üzlet zárva lesz, kivéve a kisebb nonstop boltokat, egyes családi tulajdonú kisboltokat, valamint a benzinkutakon és pályaudvarokon lévő shop-okat
  • Április 6., hétfő: minden üzlet zárva lesz, kivéve a kisebb nonstop boltokat, egyes családi tulajdonú kisboltokat, valamint a benzinkutakon és pályaudvarokon lévő shop-okat
  • Április 7., kedd: minden üzlet a megszokott, hétköznapi nyitvatartással várja a vásárlókat.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu