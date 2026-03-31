Megszületett a döntés: háromnapos boltzárral kezdődik az április, erre kell felkészülni!

Közeleg a húsvét, ami azt jelenti, hogy újabb boltzár vár ránk, ráadásul ez most háromnapos lesz: sem nagypénteken, április 3-án, sem húsvétvasárnap és -hétfőn, azaz április 5-én és 6-án nem lesz alkalmunk majd a megszokott helyeken bevásárolni. Persze azért lesz pár bolt, ahová leugorhatunk, ha valami elfogyna!

Hogy lesznek nyitva a boltok húsvétkor?

Mind péntek, mind vasárnap, illetve hétfő is piros betűs ünnepnek, munkaszüneti napnak minősül, azaz ilyenkor sem a nagy boltok, sem az áruházláncok nem lesznek nyitva. Mindez azt jelenti, hogy április 3-án, 5-én és 6-án zárva lesznek az olyan bolthálózatok, mint a Tesco, az Auchan, a Penny, a Spar, a Lidl vagy az Aldi - ugyanakkor szombaton, április 4-én minden nagy üzlet a megszokott nyitvatartásával vár minket.

A kereskedelmi egységek kedden, április 7-én újra a megszokott rend szerint nyitnak ki.

Hol tudok vásárolni húsvétkor?

Szerencsére annak sem kell aggódnia, aki húsvétkor kényszerül vásárolni. Noha a nagy üzletek nem, a kisebb nonstop boltok nyitva lesznek, ahogy a benzinkutakon illetve pályaudvarokon lévő üzletek is, illetve a kicsi, családi vállalkozásban lévő abc-k is kinyithatnak.

Tehát összegezve: