Mikor lesz a következő hosszú hétvége? Itt a 2026-os munkaszüneti napok listája!

A 2026-os év rögtön egy négynapos hosszú hétvégével indul, mivel január 1-je, újév napja munkaszüneti nap és éppen csütörtökre esik. Ez azt jelenti, hogy január 2-a ledolgozásával rögtön egy hosszabb szünettel kezdjük az évet. Mutatjuk mi várható utána, ami a munkaszüneti napokat illeti!

Ennyit kell várni 2026 első munkaszüneti napjára, amit aztán több, hosszabb követ majd.

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Kezdjük a rossz hírrel

Mivel január másodikán otthon lehetünk, január 10-e ledolgozós nap lesz 2026-ban. A szombati munkanapot aztán egy hosszabb, dolgosabb periódus követi, egészen húsvétig. Ekkor lesz ugyanis az első hosszabb szünet.

Április elején lesz az első többnapos munkaszünet

A húsvéti hosszú hétvége 2026-ban április 3–6. között lesz majd. Ez lesz az első nagyobb szünet a munkában és az iskolában is, rögtön négy napos. Ezt követően már májusban jön a következő nagyobb lélegzetvételű szünet: május 1–3. között ismét hosszú hétvége lesz.

Májusban két hosszú hétvége is lesz

A május elei hosszú hétvégét egy május végi követi majd: május 23–25. között lesz ugyanis a pünkösdi hosszú hétvége.

Nyárig aztán munka lesz

A májusi pihenőt követően egészen augusztusig kell várni a következő munkaszüneti napra, ami augusztus 20–23. között lesz. Ekkor ünnepeljük majd az államalapítást. Szeptemberben aztán szünet nélkül kell majd dolgozni, sőt, egészen október végéig nem lesz szünet.

Néhány szabadnappal több egyhetes pihenés is beiktatható lesz jövőre. / Fotó: 123RF

Október 23-án lesz a következő hosszú hétvége

A soron következő 2026-os hosszú hétvége október 23–25. között lesz majd, ami néhány nap szabadság igénybevételével akár egy 9 napos munkaszüneti időszakká is növelhető. Ez után novemberben végig dolgozni kell majd, míg végül ismét eljön a karácsony.

2026-ban hétvégére esik majd a karácsony

Az utolsó hosszú hétvége jövőre december 25–27. között lesz majd, mivel december 24. hivatalosan nem munkaszüneti nap. Utána – ha csak nem veszünk ki szabadságot – egészen december 31-ig dolgozni kell, mígnem eljön 2027 első hosszú hétvégéje, ami január 1–3. között lesz.