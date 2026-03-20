BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Klaudia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megvan a pontos időpont: ekkor zár be a híres sportáruházlánc

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 15:50
megszűnikweboldal
Hónapok óta ment a találgatás a sportszergyártó óriás jövőjéről, most azonban kiderült a fájdalmas igazság: alig néhány napunk maradt, aztán végleg lehúzzák a rolót a Hervis webáruházában. Mutatjuk, mi lesz a garanciával és hova kell küldeni a csomagokat!
Bors
A szerző cikkei

Derült égből villámcsapásként érte a magyar vásárlókat a hír: a Hervis sportáruházlánc hivatalosan is bejelentette, hogy 2026. március 31-én éjfélkor végleg lekapcsolják a webshopot. Aki eddig a kanapé kényelméből válogatott a stoplisok vagy a túrabakancsok között, annak mostantól alaposan át kell alakítania a vásárlási szokásait, ugyanis az online felület napokon belül elérhetetlenné válik. Bár a fizikai üzletek egyelőre tartják a frontot, az internetes korszaknak vége szakadt a láncnál.

Március 31-én a Hervis lekapcsolja webshopját Fotó: Facebook

Hova kerül a pénzünk? Így trükközhetünk a Hervis garanciával a zárás után

A cég nem sokat teketóriázott, egy körlevélben tisztázták a legfontosabb kérdéseket, amik most mindenkit lázban tartanak. A haon.hu cikke szerint, ha valaki április elseje után jönne rá, hogy mégsem jó a méret, vagy elromlott a korábban rendelt futópad, annak fel kell kötnie a gatyáját!

  • A garancia nem vész el: A szavatossági igényeket ezentúl csak és kizárólag személyesen, a megmaradt áruházakban lehet intézni.
  • Postázni kell az elállást: Aki elállna a vásárlástól, az ne a futárt várja! A visszaküldendő termékeket a Budapest Mammut áruház címére (1024 Budapest, Lövőház utca 2-6.) kell postázni.
  • Adattörlés: Amint elsötétül a honlap, a cég törli a felhasználók személyes adatait is a rendszerből.

A háttérben egyébként egy hatalmas tulajdonosváltás áll: a Hervis magyarországi hálózatát a brit Frasers Group veszi át. Amíg a hatóságok rábólintanak az üzletre, a boltok a megszokott árukészlettel várják a vevőket, de az online kosarakba már csak március végéig pakolhatunk.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
