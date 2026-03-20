Megvan a pontos időpont: ekkor zár be a híres sportáruházlánc

Derült égből villámcsapásként érte a magyar vásárlókat a hír: a Hervis sportáruházlánc hivatalosan is bejelentette, hogy 2026. március 31-én éjfélkor végleg lekapcsolják a webshopot. Aki eddig a kanapé kényelméből válogatott a stoplisok vagy a túrabakancsok között, annak mostantól alaposan át kell alakítania a vásárlási szokásait, ugyanis az online felület napokon belül elérhetetlenné válik. Bár a fizikai üzletek egyelőre tartják a frontot, az internetes korszaknak vége szakadt a láncnál.
A cég nem sokat teketóriázott, egy körlevélben tisztázták a legfontosabb kérdéseket, amik most mindenkit lázban tartanak. A haon.hu cikke szerint, ha valaki április elseje után jönne rá, hogy mégsem jó a méret, vagy elromlott a korábban rendelt futópad, annak fel kell kötnie a gatyáját!
A háttérben egyébként egy hatalmas tulajdonosváltás áll: a Hervis magyarországi hálózatát a brit Frasers Group veszi át. Amíg a hatóságok rábólintanak az üzletre, a boltok a megszokott árukészlettel várják a vevőket, de az online kosarakba már csak március végéig pakolhatunk.
