Kivonul az országból a Hervis

Hervis
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 10:36
üzletmagyarországi
A sportruházati boltláncnak nálunk közel harminc, Romániában közel ötven üzlete van. Egy ismert brit vállalatcsoport veszi át őket.

Új tulajdonoshoz kerül a Hervis magyarországi és romániai leányvállalata, a cégeket a brit Frasers Group veszi meg – közölte a Hervis Sport- und Modegesellschaft kedden. A Hervis 29 magyarországi és 49 romániai üzlete az új tulajdonoshoz kerül. A Frasers közölte, hogy átveszik a dolgozókat.

Kivonul a Hervis
Kivonul a Hervis - Fotó: Facebook

A vételár nem nyilvános, a korábban Sports Direct nevet viselő Frasers Group már megszerezte a kartelljogi engedélyeket. A magyar és román leányvállalatokon kívüli osztrák, szlovén és horvát üzleteket a változás nem érinti.

„Úton vagyunk afelé, hogy egy modern, a sportra összpontosító szaküzletté váljunk egy egyértelmű választékstratégiával. A divatorientált piacok Magyarországon és Romániában eltávolodtak a mi alaptevékenységünktől” – fogalmazott Ulrich Hanfeld, a Hervis ügyvezetője, aki szerint a döntés egy jól látható stratégiai irányváltás része.

A Frasers Group bruttó árbevétele több mint 490 millió euró volt tavaly. Ausztriában, Szlovéniában, Magyarországon, Horvátországban és Romániában 227 üzletet működtetnek. A Hervis 43 millió euró veszteséggel zárta a 2024-es évet.

