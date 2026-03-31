Hófedte tájak, mínuszok: az ország több részén is téliesen búcsúzik a március

Havazás köszöntötte a kedd reggelt az ország több pontján. Néhol a hőmérséklet fagypont alatt maradt, és már hétfő este megkezdődött a havazás. Téliesen búcsúzik a március.
Korábban megírtuk, hogy kedden reggel a Bánkút környékén élők hótakaróra ébredhettek. Az Északi-középhegység magasabb csúcsain nem csak eső, hanem havazás is volt, ennek köszönhetően március utolsó napja a tavaszi időjárás helyett téli hangulattal köszön el.
A Kékestetőn hétfőn este kezdett el havazni az Időkép szerint, amiből kedden reggelre már összefüggő hótakaró ébresztette a Mátra csúcsát. A hőmérséklet -2 Celsius fokig csökken - olvasható a Tények cikkében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.