Brutális, ami ránk vár: rendkívüli figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 15:55
Ismét lecsap az országra a havazás. Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem.
Ahogy arról a Bors már beszámolt, figyelmeztetést adott ki az időjárás miatt a meteorológia, az előrejelzés szerint ugyanis jelentős mennyiségű esőre és viharos szélre kell számítani, különösen a Dunántúlon. Sőt, ismét lecsap az országra a havazás is, amellyel kapcsolatban most a katasztrófavédelem is figyelmeztetést adott ki.

Ismét lecsap az országra a havazás, rendkívüli figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem
Ismét lecsap az országra a havazás, rendkívüli figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem  
Ismét lecsap az országra a havazás, rendkívüli figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem

A közelgő ítéletidővel kapcsolatban most a katasztrófavédelem is kiadott egy közleményt, melyben azt írják, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az ország nagy részén csapadékosra fordul az időjárás, főként a Dunántúlon lehet számítani tartós, kiadós esőre. Csütörtökön a késő délelőtti óráktól eleinte a Soproni- és a Kőszegi-hegységben, majd a délután második felétől már a Dunántúl más részén és a Bakonyban is havazás várható, a hó vastagsága helyenként a tíz-tizenöt centimétert is elérheti. Néhol erős, helyenként viharos szélre kell számítani.

A katasztrófavédelem arra kér mindenkit, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális meteorológiai helyzetről a http://met.hu/ címen, míg az útviszonyokról az http://utinform.hu/ oldalon. Érdemes letölteni a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t. Ha sérült közművet, bajba került embert vagy állatot lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu