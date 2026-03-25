Brutális, ami ránk vár: rendkívüli figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem

Ahogy arról a Bors már beszámolt, figyelmeztetést adott ki az időjárás miatt a meteorológia, az előrejelzés szerint ugyanis jelentős mennyiségű esőre és viharos szélre kell számítani, különösen a Dunántúlon. Sőt, ismét lecsap az országra a havazás is, amellyel kapcsolatban most a katasztrófavédelem is figyelmeztetést adott ki.

Ismét lecsap az országra a havazás, rendkívüli figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem

Fotó: Ladóczki Balázs / Origo

A közelgő ítéletidővel kapcsolatban most a katasztrófavédelem is kiadott egy közleményt, melyben azt írják, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az ország nagy részén csapadékosra fordul az időjárás, főként a Dunántúlon lehet számítani tartós, kiadós esőre. Csütörtökön a késő délelőtti óráktól eleinte a Soproni- és a Kőszegi-hegységben, majd a délután második felétől már a Dunántúl más részén és a Bakonyban is havazás várható, a hó vastagsága helyenként a tíz-tizenöt centimétert is elérheti. Néhol erős, helyenként viharos szélre kell számítani.