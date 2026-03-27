Havazás: fehérbe öltözött Bakony és a Kőszegi-hegység

Az Időkép írja, hogy visszatért a tél a Dunántúl magasabban fekvő vidékeire, sok helyen fagypont alá süllyedt a hőmérséklet és egyebek között a Bakonyban és a Kőszegi-hegységben is fehérbe öltözött a táj, miután megérkezett a havazás.

Zirc környéke / Fotó: Dombi Attila (via Időkép)

Dombi Attila észlelő elmondta, hogy Zirc környékén körülbelül 450 méteres magasság fölött kezdett havasabbá válni a táj, éjjel pedig erősen havazott – de a hó jelenleg folyamatosan olvad a fagypont feletti hőmérséklet és a melegebb talajfelszín miatt.

