Több nap után eszméletlenül találtak rá otthonában egy nógrádi idős férfira

Napokig érintetlenül lógott a megrendelt ebéd az idős férfi kerítésén, végül a legrosszabbtól tartva, testi erővel jutottak be a rendőrök a házba. A férfit meztelenül, eszméletlen állapotban találták meg, miután elesett.
Február 3-án reggel a kazári körzeti megbízottak keresték fel polgármesteri hivatalt, miután azt a hírt kapták, hogy a faluban lakó és egyedül élő egyik idős férfi már napok óta nem veszi be a kerítésre akasztott megrendelt ebédet. Az egyenruhások a település jegyzőjével közösen felkeresték a házat, ahol az ebéd valóban kint volt, azonban semmilyen mozgást nem láttak a házban, és a kopogásra sem ment ki senki.
A rendőrök testi erővel jutottak be a lakóházba, és a földön fekve, ruhátlanul, öntudatlan állapotban találták az ott egyedül élő, 80 éves férfit
- közölte Buda Gábor, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a NOOL oldalával.
A bajbajutott férfihoz azonnal mentőt hívtak, miközben betakarták és oldalára fektették.
A kiérkező mentőstisztek végül stabilizálták a kiszáradt és kihűlt férfit, aki lassan elkezdte visszanyerni tudatát. Ekkor elmondta a rendőröknek, hogy előző nap reggel esett el, és nem tudott felállni.
Végül a férfit kórházba szállították további vizsgálatokra, miközben az egyenruhások intézkedtek a lakóház lezárásáról és visszatérő ellenőrzéséről.
A rendőrség kihangsúlyozta, hogy a társszervek, az önkormányzatok a szociális intézmények, továbbá a társadalmi szervezetek részvételével létrehozott jelzőrendszer ismételten bizonyította, hogy a társadalmi összefogás életet menthet. Illetve a gondosóra életmentő lehet egy ilyen helyzetben, amelyről további információkat e-mailben: [email protected], telefonon:+3614450080, vagy az ingyenesen hívható zöldszámon: 06 80 804 050 lehet kérni.
