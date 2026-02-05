Több nap után eszméletlenül találtak rá otthonában egy nógrádi idős férfira

Napokig érintetlenül lógott a megrendelt ebéd az idős férfi kerítésén, végül a legrosszabbtól tartva, testi erővel jutottak be a rendőrök a házba. A férfit meztelenül, eszméletlen állapotban találták meg, miután elesett.

Eszméletlen állapotban találták meg az elesett idős férfit (Képünk illusztráció) Fotó: Police.hu

Eszméletlenül találták meg az idős férfit a rendőrök

Február 3-án reggel a kazári körzeti megbízottak keresték fel polgármesteri hivatalt, miután azt a hírt kapták, hogy a faluban lakó és egyedül élő egyik idős férfi már napok óta nem veszi be a kerítésre akasztott megrendelt ebédet. Az egyenruhások a település jegyzőjével közösen felkeresték a házat, ahol az ebéd valóban kint volt, azonban semmilyen mozgást nem láttak a házban, és a kopogásra sem ment ki senki.

A rendőrök testi erővel jutottak be a lakóházba, és a földön fekve, ruhátlanul, öntudatlan állapotban találták az ott egyedül élő, 80 éves férfit

- közölte Buda Gábor, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a NOOL oldalával.

A bajbajutott férfihoz azonnal mentőt hívtak, miközben betakarták és oldalára fektették.

A kiérkező mentőstisztek végül stabilizálták a kiszáradt és kihűlt férfit, aki lassan elkezdte visszanyerni tudatát. Ekkor elmondta a rendőröknek, hogy előző nap reggel esett el, és nem tudott felállni.

Végül a férfit kórházba szállították további vizsgálatokra, miközben az egyenruhások intézkedtek a lakóház lezárásáról és visszatérő ellenőrzéséről.

Életmentő lehet az ilyen helyzetekben az gondosóra

A rendőrség kihangsúlyozta, hogy a társszervek, az önkormányzatok a szociális intézmények, továbbá a társadalmi szervezetek részvételével létrehozott jelzőrendszer ismételten bizonyította, hogy a társadalmi összefogás életet menthet. Illetve a gondosóra életmentő lehet egy ilyen helyzetben, amelyről további információkat e-mailben: [email protected], telefonon:+3614450080, vagy az ingyenesen hívható zöldszámon: 06 80 804 050 lehet kérni.