Figyelmeztetést adott ki az NKFH: ezt a terméket semmiképp se fogyaszd el!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közölte a honlapján, hogy a Fitodry Gyógy- és Fűszernövény Feldolgozó Kft. az általuk forgalmazott Fitodry Citromfű levél 100 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyag tartalom került kimutatásra.

A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. A DDT-t a környezeti eredetű, tartós szennyezők közé sorolják, általában nem közvetlen permetezésből származik, hanem a múltbéli használat okozta talaj- és vízszennyezésből kerül be a növényekbe és a táplálékláncba. A felhalmozódott DDT hosszú távon mérgező, rákkeltő hatású lehet, és megzavarhatja a hormonrendszert

– írták.

A Fitodry Gyógy- és Fűszernövény Feldolgozó Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomonköveti.

Az érintett termék tételek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Fitodry Citromfű levél

Kiszerelés: 100 g

Minőségmegőrzési idő: 30.09.2028.

Tételszám: FD/5898/2/V/3

Gyártó: Fitodry Gyógy- és Fűszernövény Feldolgozó Kft.

Termékvisszahívás oka: Nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyag (diklór-difenil-triklóretán) tartalom.

Kérik, amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből valaki vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!