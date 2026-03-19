Figyelmeztetést adott ki az NKFH: ezt a terméket semmiképp se fogyaszd el!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közölte a honlapján, hogy a Fitodry Gyógy- és Fűszernövény Feldolgozó Kft. az általuk forgalmazott Fitodry Citromfű levél 100 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyag tartalom került kimutatásra.
A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. A DDT-t a környezeti eredetű, tartós szennyezők közé sorolják, általában nem közvetlen permetezésből származik, hanem a múltbéli használat okozta talaj- és vízszennyezésből kerül be a növényekbe és a táplálékláncba. A felhalmozódott DDT hosszú távon mérgező, rákkeltő hatású lehet, és megzavarhatja a hormonrendszert
– írták.
A Fitodry Gyógy- és Fűszernövény Feldolgozó Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomonköveti.
Termék megnevezése: Fitodry Citromfű levél
Kiszerelés: 100 g
Minőségmegőrzési idő: 30.09.2028.
Tételszám: FD/5898/2/V/3
Gyártó: Fitodry Gyógy- és Fűszernövény Feldolgozó Kft.
Termékvisszahívás oka: Nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyag (diklór-difenil-triklóretán) tartalom.
Kérik, amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből valaki vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
