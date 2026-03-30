Vigyázat: több fertőző betegség is terjed, megérkeztek a statisztikák

Március közepén több fertőző betegséget is igazolt a hivatal: most így alakulnak a statisztikák március harmadik hetében.

Ezeket a fertőző betegségeket diagnosztizálták

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztálya március 30-i jelentése szerint két tömeges közösségi gastroenteritis-járványt jelentettek.

Fejér vármegyében egy általános iskola és gyógypedagógiai módszertani intézményben március közepén kezdődött egy enterális járvány - itt összesen 151 fő exponáltból 30 fő betegedett meg. A hasmenés, hányás tüneteivel küszködő betegeknek kórházi ellátásra nem volt szükségük, és nyolc beteg székletmintájából arra jutottak, hogy calicivírus terjedt el, így az intézményt folyamatosan fertőtlenítették.

Emellett egy Somogy vármegyei általános iskolában szintén március közepén tömegesen előforduló enterális megbetegedéseket jelentettek. Itt 87 fő exponáltból 40 fő betegedett meg. Tüneteik közt a láz, a hányinger, a hányás és hasmenés fordultak elő, és kórházi ápolásra két esetben került sor. Négy embertől vettek székletmintát, de a vizsgálatok még folyamatban vannak. Annyit azonban elárultak, hogy a vizsgálat során gyűjtött adatok alapján kizárták az étel eredetet, a fertőzés valószínűsíthetően közvetlen érintkezéssel terjedt.

Ezeken kívül a héten három import eredetű vírusos haemorrhagiás láz megbetegedést jegyeztek fel. Ezek közül egy 44 éves nőnél a laboratóriumi vizsgálatok Dengue-vírust igazoltak. A beteg a lappangási időben a Maldív-szigeteken tartózkodott, és ott fertőződött meg.

Egy Pest vármegyében élő 58 éves nő és egy 62 éves férfi Dengue-vírus fertőzöttségét még külföldön diagnosztizálták - ők a Cook-szigeteken jártak, és ott kapták el a fertőzést - jelenti a HAON.