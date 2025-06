Halálos vírus szabadult el népszerű nyaraló helyeken: kilencen már belehaltak

A Mayo Klinika felhívta a figyelmet arra, hogy nem mindenki kapja el a fertőzést, azonban érdemes odafigyelni, mert a tünetek akár hónapokkal később is megjelenhetnek. Ezek közé tartozik a sárgaság (a bőr és a szemfehérje sárgulása), a gyomor jobb oldalán, a máj közelében érezhető szúró hasi fájdalom és a sötét vizelet. A vírust gyomor-bélrendszeri tünetek is kísérhetik (hányinger, hányás és hasmenés), valamint láz és fáradtság is jelentkezhet.