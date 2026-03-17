"Büszkék vagyunk rá, hogy Nuka nálunk nőtt fel" - Újabb hír érkezett a Veszprémi Állatkert kedvenc elefántjáról

A 2010-ben született elefánt még 2014-ben, kamaszként érkezett meg Veszprémbe, az Elefántház megnyitásakor. Nuka azóta a látogatók szeme láttára cseperedett fel, azonban nemrég az Európai Fajmegőrzési Program döntése alapján el kellett hagynia az állatkertet. A könnyes búcsú ellenére most újabb hír érkezett az elefántról, akinek útját rengetegen követik és az új bejegyzés alapján megnyugvást kaphattak: Nuka jól van és saját család alapítása előtt áll.

Hír érkezett a Veszprémi Állatkert kedvenc elefántjáról, Nukáról

Nuka akkor és most

– kezdte bejegyzésében a Veszprémi Állatkert, amelyen az egykori kamasz elefánt és a mostani 16 éves, kifejlett Nuka látható.

2014-ben egy kíváncsi, 4 éves “kamasz” elefántként érkezett a Veszprémi Állatkertbe. Ma egy 16 éves, kifejlett ázsiai elefántbikaként új fejezetet kezd az életében. Az Európai Fajmegőrzési Program keretében Nuka a Rotterdami Állatkertbe költözött, ahol saját család alapítása vár rá. Az állatkerti fajmegőrzési programok célja, hogy a veszélyeztetett állatfajok – mint az ázsiai elefántok – hosszú távon is egészséges, genetikai szempontból sokszínű állományban élhessenek az állatkertekben [...] Büszkék vagyunk rá, hogy Nuka nálunk nőtt fel, és bízunk benne, hogy új otthonában is legalább annyi örömet fog okozni gondozóinak és a látogatóknak, mint itt, Veszprémben

Az állatkert az indulás pillanatairól is megosztott bejegyzést, ami nagyon sokakat megérintett. A nem mindennapi szállítást alapos előkészületek előzték meg.

Nuka érkezése új otthonába szintén megható pillanat volt.