Svájc, Németország és Ausztria után hozzánk is elér a végzetes vírus?

A Borna vírust (BoDV-1) eredetileg lovaknál azonosították, de az elmúlt évek esetei bebizonyították: a vírus képes megfertőzni az emberi szervezetet is, ahol súlyos, gyors lefolyású agyvelőgyulladást okoz.

A Borna vírus terjesztői a mezei cickányok, a kórokozó pedig főleg lovakat és juhokat fertőz egy jól behatárolható körben, de emberre is veszélyes lehet. / Fotó: Christina & Peter / Pexels

Kell aggódnunk a Borna vírus miatt?

A statisztikák ijesztőek, de a szakember szerint a pánikra nincs okunk.

Magyarországon még soha nem fordult elő, tehát viszonylag szűk körzetben, néhány száz kilométeres körzetben fordul elő. 200 éve nem is terjedt ki ebből a körzetből, ami alatt a Svájc, Németország, Liechtenstein, Ausztria területet kell érteni

– árulta el lapunknak Dr. Rusvai Miklós, virológus.

A cickány a bűnös!

A vírus nem úgy terjed, mint a nátha; nem kapjuk el egymástól a sorban állva.

A fertőzés forrása egy egészen apró állat, a mezei cickány.

A virológus hangsúlyozta: a kór lovakon, juhokon és embereken jelenik meg – nagyjából ebben a gyakorisági sorrendben –, de a baj forrása közös.

A fertőzés forrása mindig a mezei cickányoktól származik

– tette hozzá a szakértő, aki elárulta, hogy a vírus a rágcsálók váladékával, ürülékével kerül a környezetbe, így a fertőzött por belélegzése jelenthet kockázatot az érintett területeken - akár az emberek számára is.

Bár a Borna vírus tünetei – a kezdeti láztól és fejfájástól a zavartságon át a kómáig – rendkívül drámaiak, a hazai helyzet megnyugtató. Rusvai Miklós szerint bár fontos az éberség, a magyar lakosságnak nem kell álmatlanul forgolódnia.

A magyar lakosság szempontjából már csak emiatt sem gondolom, hogy kongatni kellene a vészharangot a Borna vírus miatt, de nem árt tudni a létezéséről”

– összegezte a virológus.

Dr. Rusvai Miklós virológus szerint nem árt képben lennünk a Borna vírussal kapcsolatban, de túlzott aggodalomra a szakember szerint nincs okunk Magyarországon. / Fotó: Kállai Márton

Megelőzés okosan

Annak ellenére, hogy nálunk még nem ütötte fel a fejét a kór, az általános higiénia betartása, például kesztyű és maszk használata rágcsálók által lakott melléképületek takarításakor minden fertőzés ellen jó védekezés.

A Borna vírus tehát marad egy ritka, távoli fenyegetés, amiről tudni érdemes, rettegni tőle azonban felesleges.