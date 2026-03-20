Milliárdok érkeznek mától a családok számláira: ezt érdemes tudni a Babakötvényről

A Babakötvény az egyik legmagasabb, kockázatmentes hozamot biztosító befektetési lehetőség, a gyermeket nevelő családok számára. Mutatjuk, mennyi pénz áll a házhoz azoknál, akiknek van ilyen befektetése, és azt is, hogyan vehetnek ilyen kötvényt azok, akiknek még nincs.
A Babakötvény egy, az állam által kínált, kifejezetten gyermekek számára létrehozott hosszú távú megtakarítási forma. Ez nem egy klasszikus bankszámla, hanem egy speciális állampapír, ami az úgynevezett Start-számlákon belül kamatozik. A konstrukció legnagyobb vonzereje a kiemelkedő hozamában rejlik: a kamat mértéke minden évben a megelőző évi átlagos infláció plusz 3% kamatprémium. Ezzel a Babakötvény az egyik legbiztonságosabb, infláció felett teljesítő befektetés Magyarországon. Jelenleg mintegy 450.000 gyermek rendelkezik ilyen megtakarítással, az összesített állomány pedig közelíti az 550 milliárd forintot.
A folyamat alapja az az életkezdési támogatás, ami minden magyar gyermeknek alanyi jogon jár a születésekor. Ennek összege jelenleg 42.500 Ft, ami az állam egy letéti számlán helyez el. Ahhoz azonban, hogy ebből valódi Babakötvény és jelentősebb vagyon váljon, a szülőknek Start-számlát kell nyitniuk a Magyar Államkincstárnál. Ez bármikor megtehető a gyermek 18 éves koráig, a legegyszerűbben online, a magyarorszag.hu-n, de személyesen is megnyitható bármely kincstári ügyfélszolgálaton. Ezt követően a számlára bárki (szülő, nagyszülő, rokon) befizethet, a befizetett összegeket pedig az államkincstár automatikusan Babakötvénybe fekteti.
Akinek van már Start-számlája, mától komoly összegű kifizetésre számíthat: több mint 240.000 számlára érkezik meg ugyanis az éves állami támogatás a 2025. évi egyéni befizetések után, összesen mintegy 2,4 milliárd forint értékben. A támogatás mértéke egyébként a befizetett összeg 10%-a, de évente legfeljebb 12.000 forint, amihez még hozzájön a kamat. A következő kamatperiódusban például 7,4%-os kamatot fizet majd az államkincstár a Babakötvényben tartott összegek után, ami az állami támogatással kiegészítve továbbra is az egyik legmagasabb kockázatmentes hozam a piacon.
A jelenlegi kifizetések kapcsán a szülőknek semmilyen teendőjük nincs. Az állami támogatást a kincstár automatikusan jóváírja és azonnal Babakötvénybe is fekteti, így az rögtön kamatozni kezd. A számla egyenlege könnyen nyomon követhető a WebKincstár vagy MobilKincstár alkalmazásokon keresztül.
A Start-számlán összegyűlt összeget a gyermek 18 éves kora után szabadon felhasználhatja, legyen szó
a kifizetés pedig adó-, járulék- és illetékmentes. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a gyermek 18 éves koráig nem lehet hozzáférni a számlán lévő összegekhez, egy esetet kivéve, ez a haláleset. A Start-számla nyitásáról és a Babakötvényről itt lehet többet megtudni.
