Keresőképtelenség, betegség, táppénz – mi micsoda?

Mit jelent a táppénz, keresőképtelenség, betegszabadság?

Mikor, meddig és kitől kapjuk a pénzt?

Mit kell tudni a baleseti ellátásról?

A táppénz jelentése sokunknak fejtörést okoz, fogalmunk sincs mikor jár, ki fizet nekünk olyankor és mennyit. Pedig, ha betegség vagy más ok miatt átmenetileg kiesünk a munkából, nem mindegy, hogy milyen jogcímen maradhatunk távol, mi a teendőnk, és hogyan alakul a pénzbeli ellátás – ezekről kérdezte a Fanny magazin dr. Mezei-Rácz János ügyvédet.

Táppénzre vajon mikor vagyunk jogosultak és mit kell tennünk?

Fotó: Studio Romantic / shutterstock

A táppénz jelentése – Mikor számítunk keresőképtelennek?

Keresőképtelennek azt tekintjük, aki jogszabályban meghatározott okból nem tudja ellátni a munkáját, és ezt az arra jogosult orvos elbírálja, majd igazolja ezt. A táppénz szempontjából keresőképtelenségnek minősülhet például a várandósság vagy a szülés miatti munkaképtelenség, illetve bizonyos esetekben a beteg gyermek kórházi vagy otthoni ápolása is.

Mi a kötelességünk ez idő alatt?

Kötelességünk betartani keresőképtelenség idején az orvosi utasításokat, így például saját betegségünk esetén az ágynyugalmat, valamint meg kell jelennünk az elrendelt vizsgálatokon és mindig be kell jelentenünk a tartózkodási helyünket is.

Mikor fizet a munkáltató?

A saját betegség miatti keresőképtelenség első tizenöt munkanapjára (évente) betegszabadság jár, amit a munkáltató ad ki és fizet. A betegszabadság díjazása a távolléti díj 70 százaléka, és adó- valamint járulékköteles. Amennyiben a baleset munkavédelmi szabályszegés miatt következik be, a foglalkoztató köteles megtéríteni az államnak az összes nyújtott egészségbiztosítási ellátást. Ez a megtérítési kötelezettség a munkáltatói kockázatkezelés egyik legfontosabb pontja.

Mikor nem vagyunk jogosultak rá?

Az egyéni vállalkozók, illetve a megbízás alapján dolgozók nem jogosultak betegszabadságra. Idén megszűnt a főállású egyéni és társas vállalkozók szociális hozzájárulási adóalapjánál korábban alkalmazott 112,5 százalékos szorzó. Mostantól a szocho alapja a minimálbér vagy a garantált bérminimum 100 százaléka, ami adminisztratív könnyítést és tehercsökkenést jelent.