Keresőképtelenség, betegség, táppénz – mi micsoda?

A táppénz jelentése sokunknak fejtörést okoz, fogalmunk sincs mikor jár, ki fizet nekünk olyankor és mennyit. Pedig, ha betegség vagy más ok miatt átmenetileg kiesünk a munkából, nem mindegy, hogy milyen jogcímen maradhatunk távol, mi a teendőnk, és hogyan alakul a pénzbeli ellátás – ezekről kérdezte a Fanny magazin dr. Mezei-Rácz János ügyvédet.
Keresőképtelennek azt tekintjük, aki jogszabályban meghatározott okból nem tudja ellátni a munkáját, és ezt az arra jogosult orvos elbírálja, majd igazolja ezt. A táppénz szempontjából keresőképtelenségnek minősülhet például a várandósság vagy a szülés miatti munkaképtelenség, illetve bizonyos esetekben a beteg gyermek kórházi vagy otthoni ápolása is.
Kötelességünk betartani keresőképtelenség idején az orvosi utasításokat, így például saját betegségünk esetén az ágynyugalmat, valamint meg kell jelennünk az elrendelt vizsgálatokon és mindig be kell jelentenünk a tartózkodási helyünket is.
A saját betegség miatti keresőképtelenség első tizenöt munkanapjára (évente) betegszabadság jár, amit a munkáltató ad ki és fizet. A betegszabadság díjazása a távolléti díj 70 százaléka, és adó- valamint járulékköteles. Amennyiben a baleset munkavédelmi szabályszegés miatt következik be, a foglalkoztató köteles megtéríteni az államnak az összes nyújtott egészségbiztosítási ellátást. Ez a megtérítési kötelezettség a munkáltatói kockázatkezelés egyik legfontosabb pontja.
Az egyéni vállalkozók, illetve a megbízás alapján dolgozók nem jogosultak betegszabadságra. Idén megszűnt a főállású egyéni és társas vállalkozók szociális hozzájárulási adóalapjánál korábban alkalmazott 112,5 százalékos szorzó. Mostantól a szocho alapja a minimálbér vagy a garantált bérminimum 100 százaléka, ami adminisztratív könnyítést és tehercsökkenést jelent.
A táppénz tipikusan a betegszabadság kimerítése után állapítható meg, de akkor is szóba kerülhet, ha valaki eleve nem jogosult betegszabadságra. A táppénz minden naptári napra jár, tehát a szabadnapokra, pihenőnapokra és munkaszüneti napokra is.
A táppénz feltételei közé három alapvető követelmény tartozik: fennálló biztosítási jogviszony, társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség és orvos által megállapított, igazolt keresőképtelenség. Táppénz saját betegség vagy a gyermek betegsége miatti keresőképtelenség esetén is megállapítható.
Amennyiben minden feltételnek megfelelünk és nincs 365 napon belüli táppénzelőzmény, akkor legfeljebb egy éven át lehetünk táppénzre jogosultak.
A táppénz mértéke a biztosításban töltött időtől és a kórházi ellátástól függően 50-60 százaléka; a napi összegnek maximuma is van. Idén a minimálbér kétszeresének harmincad részével számolva a táppénz naptári napi összege legfeljebb 21 520 forint, amelyből 15 százalék személyi jövedelemadó levonásra került. A kérelmet az orvosi/kórházi igazolással a foglalkoztatóhoz kell benyújtani; az ügyintézési határidő a beérkezéstől számítva nyolc nap, hiánypótlás esetén hatvan nap.
Csak akkor állapítható meg baleseti táppénz, ha a bejelentett üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés tényét a jogosult szerv, tehát a kifizetőhely vagy a vármegyei kormányhivatal határozattal megállapította. Alapfeltétel az is, hogy az üzemi baleset és a keresőképtelenség ok-okozati összefüggésben álljon. Fontos tudni, hogy ez nem ugyanaz, mintha például séta közben elesünk a csúszós úton és megsérülünk.
Azok jogosultak erre az ellátásra, akikre kiterjed a biztosítási kötelezettség. Jogosult lehet az is, aki a biztosítása fennállása alatt, vagy a biztosítása megszűnését követő legkésőbb harmadik napon válik üzemi baleset miatt keresőképtelenné. A gyermek betegsége esetén is a szülő jogosult lehet táppénzre.
Fontos tudni, hogy a baleseti táppénz a keresőképtelenség első napjától folyósítható, és a kérelmezőnek betegszabadság nem állapítható meg. Foglalkozási megbetegedésnél a baleset napjának az orvos által megállapított napot kell tekinteni.
Előzetes biztosítási időtől függetlenül a balesetből eredő keresőképtelenség időtartamára jár az ellátás, de legfeljebb egy éven át. Orvosszakértői szakvélemény alapján a folyósítás legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.
Ha az első jogosultsági napot megelőző egy éven belül már volt baleseti táppénz, annak időtartamát be kell számítani az újabb jogosultsági időtartamba. A 240. folyósítási napot követő 15 napon belül az illetékes szerv értesíti az orvost és a biztosítottat a jogosultság megszűnésének időpontjáról.
A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint az ellátás összege főszabály szerint a megállapított napi alap 100 százaléka. Ez azt jelenti, hogy a számítás alapjául vett napi összeg teljes egészét folyósítják. Úti baleset esetén viszont csak a napi alap 90 százaléka jár.
Ha rendelkezésre áll megfelelő jövedelmi előzmény, a megállapítás a tájékoztatóban leírt módon történhet (például 180 naptári napi jövedelem figyelembevételével, folyamatos biztosítás esetén). A döntés véglegessé válását követő 30 napon belül benyújtott kérelemre – ha kedvezőbb – a korábban megszűnt jogviszonyban bevallott jövedelem is figyelembe vehető.
A kérelmet a foglalkoztatóhoz kell benyújtani, aki az átvételt igazolja. Az igény a bejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető, és a baleseti táppénz méltányosságból nem állapítható meg és nem hosszabbítható. Az orvosi igazolások már közvetlenül az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe kerülnek feltöltésre. Az azonosítás az idei évtől már a Digitális Állampolgárság mobilalkalmazással vagy az Ügyfélkapu+ szolgáltatással történik.
Mit kell tudni a szülés előtti táppénzről? A videóból kiderül:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.