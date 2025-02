Rekord kamatot fizet a babakötvény februárban

Kiemelkedő, 20,6 százalékos hozamot fizet a Babakötvény a február 1-jén esedékes kamatfizetéskor, és mintegy 32 milliárd forintot ír jóvá a gyermekek Start-számláján a Magyar Államkincstár - jelentette be a pénzügyi szervezet az MTI-nek pénteken megküldött közleményében.

A Babakötvény és a Kincstári Start-értékpapírszámla-konstrukció továbbra is az egyik legkedvezőbb, kockázatmentes befektetési lehetőség a gyermekekről való gondoskodáshoz a családok számára - fűzték hozzá.

A gyermekeknek szánt legkedvezőbb megtakarítási forma Magyarországon ma a Babakötvény, amellyel 400 ezer gyermek rendelkezik.

20,6%!

Az ebben az állampapírban lévő megtakarítások együttes összege meghaladta a 400 milliárd forintot - közölték. Emlékeztettek: születésekor minden magyar gyermek részére az állam 42 500 forint életkezdési támogatást biztosít, amit a kincstárban egy letéti számlán helyez el. Ott az összeg csak az infláció mértékével kamatozik, így mintegy 74 ezer forint gyűlik rajta össze 19 év múlva. Ahhoz, hogy akár milliós nagyságrendű megtakarítást érjenek el gyermeküknek, Start-számlát kell nyitni, amire kizárólag a Kincstárnál van lehetőség akár online is, és amire átkerül az életkezdési támogatás összege. Ha valaki megnyitja a Start-számlát és nem fizet be rá, akkor máris 121 ezer forintra emelkedik a futamidő végére az állam által biztosított életkezdési támogatás, hiszen így már az adott Babakötvény-sorozatban kamatozik ez az összeg. A díjmentes Kincstári Start-számla a gyermek bármely életkorában megnyitható, arra bárki befizethet (szülő, nagyszülő, rokon, barát), és az ott összegyűjtött pénzt már felnőttként, 18 éves korától szabadon felhasználhatja. Számítások szerint 18 éven keresztül havi tízezer forint befizetésével, évi 3 százalék inflációval számolva kb. 4,3 millió forint takarítható meg a fiatalok életkezdéséhez. A Start-számlán gyűjtött megtakarítás évente az inflációt 3 százalékkal meghaladó mértékben kamatozik, és a befizetések után évi legfeljebb 12 ezer forint állami támogatás is jár. A következő kamatperiódusban 6,7 százalékos kamatot fizet majd a Babakötvény, és az állami támogatással kiegészítve még mindig az egyik legmagasabb kockázatmentes hozamot ígérő befektetési lehetőség a gyermeket nevelő családok számára - ismertették. A Start-számla néhány kattintással azonnal megnyitható online a www.magyarorszag.hu oldalon vagy személyesen a Kincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán.