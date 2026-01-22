Kamatkifizetésre vársz az államkincstártól? Ezeket jobb, ha tudod!

Az államkincstár fontos információkat közölt az állampapír-befektetések után járó kamatkifizetéssel kapcsolatban. Elárulták például, mi a teendő a kifizetés előtt és mit tehetünk a pénzzel, ha már megkaptuk. Íme a legfontosabb tudnivalók!
A következő hetekben a Magyar Államkincstár több százezer ügyfélnek fizet kamatot az állampapír-befektetései után. Szerencsére az ehhez kapcsolódó teendők személyes ügyintézés nélkül, otthonról is elintézhetők.
A WebKincstárra vagy a MobilKincstár alkalmazásra. Utóbbi a Magyar Államkincstár ingyenes applikációja, aminek segítségével könnyen és bárhol intézhetjük az állampapírokkal kapcsolatos műveleteket (vásárlás, eladás, utalás indítása, stb.), megnézhetjük a papírjaink kamatainak pillanatnyi értékét, ellenőrizhetjük számlánk forgalmát és megnézhetjük, mikor fizetnek legközelebb a befektetéseink. Előbbi lehetőség pedig azoknak nyújthat segítséget, akik nem szeretnék letölteni a MobilKincstár alkalmazást. A WebKincstár felülete ugyanis bármelyik android vagy iOS rendszert futtató eszköz böngészőjének menüjében használható a fenti műveletekre.
Néhány kattintással megoldható a WebKincstárban vagy a MobilKincstár alkalmazásban – sorban állás és várakozás nélkül - a kamatfizetés előtti rendelkezés a kifizetésről, a kamat újbóli befektetése vagy átutalása más számlára, továbbá az állampapír cseréje egy magasabb kamatozásúra.
A kamatfizetési időszakban az ügyfélszolgálatok leterheltsége nő, ezért hosszabb várakozási időre kell számítani - írja az államkincstár. Online viszont az ügyintézés azonnali, kényelmes és biztonságos. Az online szolgáltatások használatával kapcsolatban a 1811-es telefonszámon elérhető telefonos ügyfélszolgálaton kérhető támogatás.
A Babakötvény után járó kamatot a Kincstár automatikusan újra befekteti, így ezzel sem a fiataloknak, sem a szülőknek nincs teendőjük.
Aki mégis személyesen intézné befektetési ügyeit, azt az elkövetkező hetekben a Kincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatai megnövelt kapacitással, továbbá 2026. januárban és februárban az alábbi napokon meghosszabbított nyitvatartási idővel várják:
|január 21. szerda
|január 28. kedd
|február 25. szerda
|8:00 – 18:00
|8:00 – 18:00
|8:00 – 18:00
