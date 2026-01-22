Kamatkifizetésre vársz az államkincstártól? Ezeket jobb, ha tudod!

Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 12:20
A következő hetekben a Magyar Államkincstár több százezer ügyfélnek utal majd pénzt az állampapír-befektetései után. Mutatjuk a kamatkifizetéshez kapcsolódó teendőket és azok legegyszerűbb módját!
Az államkincstár fontos információkat közölt az állampapír-befektetések után járó kamatkifizetéssel kapcsolatban. Elárulták például, mi a teendő a kifizetés előtt és mit tehetünk a pénzzel, ha már megkaptuk. Íme a legfontosabb tudnivalók!

Hamarosan elindul a kamatkifizetés az állampapír tulajdonosknak. Fotó: Szabó Miklós /  Mediaworks Archívum

Ma már otthonról is intézhetők a kamatkifizetéshez kapcsolódó ügyek

A következő hetekben a Magyar Államkincstár több százezer ügyfélnek fizet kamatot az állampapír-befektetései után. Szerencsére az ehhez kapcsolódó teendők személyes ügyintézés nélkül, otthonról is elintézhetők.

Mire van szükség az online ügyintézéshez?

A WebKincstárra vagy a MobilKincstár alkalmazásra. Utóbbi a Magyar Államkincstár ingyenes applikációja, aminek segítségével könnyen és bárhol intézhetjük az állampapírokkal kapcsolatos műveleteket (vásárlás, eladás, utalás indítása, stb.), megnézhetjük a papírjaink kamatainak pillanatnyi értékét, ellenőrizhetjük számlánk forgalmát és megnézhetjük, mikor fizetnek legközelebb a befektetéseink. Előbbi lehetőség pedig azoknak nyújthat segítséget, akik nem szeretnék letölteni a MobilKincstár alkalmazást. A WebKincstár felülete ugyanis bármelyik android vagy iOS rendszert futtató eszköz böngészőjének menüjében használható a fenti műveletekre.

Milyen ügyeket kell, lehet intézni a mostani kamatkifizetéshez kapcsolódóan?

Néhány kattintással megoldható a WebKincstárban vagy a MobilKincstár alkalmazásban – sorban állás és várakozás nélkül - a kamatfizetés előtti rendelkezés a kifizetésről, a kamat újbóli befektetése vagy átutalása más számlára, továbbá az állampapír cseréje egy magasabb kamatozásúra.

Miért érdemes az online csatornákat választani?

A kamatfizetési időszakban az ügyfélszolgálatok leterheltsége nő, ezért hosszabb várakozási időre kell számítani - írja az államkincstár. Online viszont az ügyintézés azonnali, kényelmes és biztonságos. Az online szolgáltatások használatával kapcsolatban a 1811-es telefonszámon elérhető telefonos ügyfélszolgálaton kérhető támogatás.

Fontos tudnivaló Start-számlásoknak

A Babakötvény után járó kamatot a Kincstár automatikusan újra befekteti, így ezzel sem a fiataloknak, sem a szülőknek nincs teendőjük.

Aki mégis személyesen intézné az ügyeit, erről jobb, ha tud

Aki mégis személyesen intézné befektetési ügyeit, azt az elkövetkező hetekben a Kincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatai megnövelt kapacitással, továbbá 2026. januárban és februárban az alábbi napokon meghosszabbított nyitvatartási idővel várják:

január 21. szerdajanuár 28. keddfebruár 25. szerda
8:00 – 18:008:00 – 18:008:00 – 18:00

 

