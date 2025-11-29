Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Ne egyél ebből az ínyenc falatból, visszahívta a Nébih

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 14:40
Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságbaktérium
Visszahívták az egyik élelmiszerlánc a népszerű halételét.
Lisztéria baktérium jelenléte miatt visszahívta az Almare Seafood Füstölt szivárványos pisztrángfilé 125 gramm megnevezésű termékét az ALDI - közölte szombaton a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az MTI-vel.

Visszahívták a népszerű füstölt pisztrángfilét
Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A füstölt pisztrángfilét nem szabad elfogyasztani

A tájékoztatás szerint a visszahívásban érintett termék minőségmegőrzési ideje 2025. november 30., tételszáma 4254431. A többféle ízesítésben kapható termék szállítója a Laschinger Seafood GmbH. A közleményben hangsúlyozták, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás intézkedéseit, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát - megsemmisítését vagy elszállítását- a hatóság nyomonköveti. Az NKFH azt kéri a vásárlóktól, ha az ismertetett tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak, és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el.

 

