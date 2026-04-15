Sokkoló: kutyasétáltatás közben emberi csontvázra bukkantak a bokrok között

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 14:10
Megdöbbentő felfedezést tett egy férfi a kutyája sétáltatása közben a sűrű bokrok közepette. A békés kutyasétáltatás egyik pillanatról a másikra rémálommá vált...
Amy Mans
Sokkoló felfedezés rázta meg a környéket hétfő este amikor egy férfi kutyasétáltatás közben hátborzongató látványba botlott, emberi csontokra bukkant a sűrű bozótosban.

Egy férfi kutyasétáltatás közben emberi csontokra bukkant a bokrok között /Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Rejtélyes emberi csontokra bukkantak a sűrű bokrok között

A maradványok egy eldugott, nehezen megközelíthető területen hevertek, vastagon beborítva ágakkal és levelekkel Besztercebánya Fončorda városrészében. A beszámolók szerint a csontok akár három éve is ott feküdhettek, így szinte csoda, hogy most kerültek elő.

A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és még az éjszaka folyamán átfésülték a környéket, hátha újabb nyomokra bukkannak. A helyszínre érkező szakértő első ránézésre nem talált egyértelmű sérüléseket, de a rejtély csak a labor- és DNS-vizsgálatok után oldódhat meg. A csontok nagy valószínűséggel egy férfitól származnak. Ráadásul a közelben iratokat is találtak, de egyelőre nem tudni, hogy ezek kapcsolódnak-e az áldozathoz.

A hatóságok több lehetséges forgatókönyvet is vizsgálnak, és már eljárás indult az ügyben - írja a Paraméter.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
