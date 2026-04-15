Sokkoló: kutyasétáltatás közben emberi csontvázra bukkantak a bokrok között

Sokkoló felfedezés rázta meg a környéket hétfő este amikor egy férfi kutyasétáltatás közben hátborzongató látványba botlott, emberi csontokra bukkant a sűrű bozótosban.
A maradványok egy eldugott, nehezen megközelíthető területen hevertek, vastagon beborítva ágakkal és levelekkel Besztercebánya Fončorda városrészében. A beszámolók szerint a csontok akár három éve is ott feküdhettek, így szinte csoda, hogy most kerültek elő.
A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és még az éjszaka folyamán átfésülték a környéket, hátha újabb nyomokra bukkannak. A helyszínre érkező szakértő első ránézésre nem talált egyértelmű sérüléseket, de a rejtély csak a labor- és DNS-vizsgálatok után oldódhat meg. A csontok nagy valószínűséggel egy férfitól származnak. Ráadásul a közelben iratokat is találtak, de egyelőre nem tudni, hogy ezek kapcsolódnak-e az áldozathoz.
A hatóságok több lehetséges forgatókönyvet is vizsgálnak, és már eljárás indult az ügyben - írja a Paraméter.
