Tavaszias, verőfényes napsütéses idővel kecsegtet a hétvége

Pénteken sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből említésre méltó csapadék nem várható. Általában gyenge marad a keleti, délkeleti szél. Reggel 0, délután pedig 12 fok körül alakul a hőmérséklet.

Fotó: 123RF

Szombaton sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható. Elsősorban fátyolfelhők szűrhetik a napfényt, de északon és északkeleten időnként több felhő is megjelenhet az égen. A délkeleti szél a Dunántúl északi felén, valamint a Duna-Tisza köze középső és déli tájain megélénkül. Hajnalra nyugaton többfelé pára, köd képződhet, de néhol északon is lehetnek párás, ködös körzetek. A legalacsonyabb hőmérséklet -6 és +2 fok között alakul, majd napközben 11 és 17 fok közé melegszik a levegő.

Vasárnap, a tavasz első napján is többórás napsütésre van kilátás, igaz délután rétegfelhőzet érkezhet. 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk - írta a Köpönyeg.