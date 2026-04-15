Jogerős ítélet a Marina-parti gyilkosság ügyében: már ekkor szabadulhat a gyilkos

Mint arról a Bors is beszámolt, 2016. február 11-én K. Norbert és H. Zsolt felkereste Budapesten, a Marina-parti bérelt lakásában, a szlovák hatóságok elől rejtőzködő sértettet és a barátnőjét. Azt tervezték, hogy a férfit a vagyonáért megölik. A szlovák állampolgárságú Norbert és a magyar állampolgár Zsolt mindkettejüket közvetlen közelről fejbe lőtte, majd a holttesteket Zsolt feldarabolta. Norbert ezután egy bankfiókból megszerezte a sértett ott tárolt értékeit, Zsolt pedig a tetemeket a Pilisben eltemette.

Enyhítettek a Marina-parti gyilkos ítéletén / Fotó: Bors

A bíróság a tetteseket első fokon életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte, azzal, hogy feltételesen sem bocsáthatók szabadságra. Az ügyészség ezt tudomásul vette, de a védők fellebbeztek.

A Fővárosi Ítélőtábla szerdán (ápr.15.) kihirdette a jogerős ítéletet, mely szerint H. Zsolt sosem hagyhatja el a fegyházat, de K. Norbert esetében 25 év letöltése után vizsgálhatják a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét.

A Marina-parti gyilkosság ügye még új fordulatot vehet?

Jován László, K. Norbert ügyvédje a Borsnak elmondta: az ítélettel nem elégedett, mert álláspontja szerint az ügyfele nem vett részt a gyilkosságban.

Az elsőfokú ítélethez képest való enyhítés, mindenképpen eredménynek tekinthető. Amint az ítélet írásbeli indoklását kézhez kapom, megvizsgálom annak lehetőségét, hogy benyújtjuk a felülvizsgálati kérelmet a Kúriához. Látok rá jogi lehetőséget

– fogalmazott a jogász.

Jován szerint az eljárásban, több bizonyítékot sem lett volna szabad felhasználni. Történt ugyanis, hogy H. Zsolttal a nyomozók elhitették, hogy beveszik egy „bűnügyi szervezetbe”, ha igazolni tudja a belevalóságát. A mese szerint egy bizonyos európai titkosszolgálatnak szüksége volt egy végrehajtó emberre, aki nem ijed meg az árnyékától. A férfit egy napon egy bv-autóban szállították az úton, majd keresztben megállt előttük egy emblémával ellátott Mercedes. Ezek után kiszálltak a fedett nyomozók és átvették a férfit. A szituáció alapján H-nak már kétsége sem volt.

- A fedett nyomozók még igazolványokat is legyártottak, hogy hihetőbb legyen a bűnözőnek előadott meséjük. Ennek hatására maga H. mutatta meg a holttesteket. Kérdés, hogy egy már tényleges életfogytiglanra ítélt ember mire gondol, ha azt mondják neki, hogy megváltozik az élete, ha együttműködik velük. Nyilván nem arra számít, hogy még egy életfogytot kap. Meg is kérdeztem H-t az alapeljárásban, akkor is beszélt-e volna, ha nem kapott volna ígéretet, mire határozott nemmel felelt. Erről most az ítélőtábla nem beszélt, pedig minden ezen múlik, és ezért is fordulok a Kúriához. Ha a bíróság megállapítja, hogy a fedett nyomozó beválthatatlan ígéretet tett, az egész ítéletet ki kell dobni.