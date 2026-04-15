Vérfagyasztó: Halálos tervre készült a férje ellen a pécsi feleség

Egészen vérfagyasztó történet látott napvilágot, melyben egy nő az édesanyjával együtt a férje ellen egy halálos tervet szövögetett.

A rendőröket is megdöbbentette azaz eset, melyben egy nő az édesanyjával együtt, a férje ellen halálos tervet eszelt ki

A halálos terv, ezért nem valósult meg végül

A vád szerint a két nő együtt élt a fiatalabbik férjével, miközben a házasság már romokban hevert, és a válóper is javában zajlott. A légkör egyre feszültebbé vált, a férfi pedig olyan fenyegető kijelentéseket hallott napi szinten, hogy végül attól kezdett rettegni, hogy meg akarják ölni. Ennek fényében, titokban hangrögzítőket rejtett el a lakásban, és amit pedig rögzített teljesen ledöbbentette a férfit.

Amikor világossá vált számára, mi készül ellene, nem ivott a kávéból, inkább elrakta bizonyítéknak.

2025 júniusában az anya és lánya állítólag megegyeztek abban, hogy a korábban anyós által Pécsett beszerzett ricinmagok segítségével végeznek a férfival. A férfi minden este előre lefőzte a reggeli kávéját és ezt használták ki. A nők összezúzták a magokat, felhígították, majd a kávéba keverték a halálos mérget.

Végül 2025 júliusának elején a hangfelvételekkel és a gyanús kávéval együtt feljelentést tett a rendőrségen.

Az ügyészség a nőket előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének a kísérletével vádolja, sőt 10 - 20 évig, de akár életfogytig terjedő szabadságvesztés kiszabására is sor kerülhet - írja az Ügyészég.