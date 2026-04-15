„Szenvedek és küzdök” – Galla Miklós visszaesett! Újra a rejtélyes kór árnyékában gyötrődik

Galla Miklós a magyar abszurd humor koronázatlan királya, akinek egyedi stílusán generációk nőttek fel. Az utóbbi hónapokban azonban nem a poénjai, hanem aggasztó egészségi állapota és rejtélyes csuklásrohama miatt került az érdeklődés középpontjába. Bár a hazatérése pillanatában úgy tűnt, véget érhet a bizonytalanság, az utóbbi napok hírei és a vizsgálati eredményei ismét baljóslatú fordulatot sejtetnek.

Galla Miklós interjúban vallott állapotáról

Galla Miklós tehetetlen: Az orvosok még nem operálják meg

A humorista korábban még reménykedve nyilatkozott a Borsnak, hiszen egy rövid időre úgy tűnt, győzedelmeskedett a szervezete a rejtélyes kór felett.

Az a borzalmas tünetem, aminek nem mondjuk ki a nevét (csuklás), jelenleg szünetel, reméljük, hogy nem is jön vissza. A vizsgálatok is sikeresek voltak. Megtörtént a vastagbéltükrözésem is, ami hónapok óta húzódott

– mondta akkor bizakodva. Azonban az öröm rövid életűnek bizonyult, ugyanis a Borsnak adott legfrissebb nyilatkozata mindenkit letaglózott.

Sajnos továbbra is csuklom. Borzalmasan csuklom. Az orvosok nem hajlandók megoperálni. Szenvedek és küzdök. A műtét beláthatatlan messzeségben van

– árulta el a művész. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a beavatkozás időpontját még mindig nem tűzték ki, így Galla bizonytalanságban és folyamatos fizikai fájdalomban éli a mindennapjait.

Hősiesen küzdött a fóbiájával a vizsgálatok alatt

A diagnózis felállítása nem volt egyszerű menet, hiszen a művésznek saját korlátait is le kellett győznie a gyógyulás érdekében. Ahhoz, hogy kiderítsék a rejtélyes csuklás okát, elengedhetetlen volt egy MRI vizsgálat, ami a bezártságtól rettegő celeb számára felért egy kínzással.

Emiatt korábban MRI vizsgálaton kellett részt vennem, bár klausztrofóbiám van, összeszedtem magam

– mesélte Galla, aki a gyógyulás reményében vállalta a mentális megpróbáltatást is.

A szemfüles olvasók emlékezhetnek: nem ez az első ijesztő eset mostanában Miklós életébe. Korábban ugyanis hatalmas riadalmat okozott, amikor Galla Miklós saját otthonában esett össze. Órákig feküdt magatehetetlenül a földön, mire rátaláltak, és a mentők kórházba szállították. Akkor sokan azt hitték, ez volt a mélypont, de a jelenlegi állapota azt mutatja, a küzdelem még korántsem ért véget.