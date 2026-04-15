„Szenvedek és küzdök” – Galla Miklós visszaesett! Újra a rejtélyes kór árnyékában gyötrődik

Galla Miklós a magyar abszurd humor koronázatlan királya, akinek egyedi stílusán generációk nőttek fel. Az utóbbi hónapokban azonban nem a poénjai, hanem aggasztó egészségi állapota és rejtélyes csuklásrohama miatt került az érdeklődés középpontjába. Bár a hazatérése pillanatában úgy tűnt, véget érhet a bizonytalanság, az utóbbi napok hírei és a vizsgálati eredményei ismét baljóslatú fordulatot sejtetnek.
A humorista korábban még reménykedve nyilatkozott a Borsnak, hiszen egy rövid időre úgy tűnt, győzedelmeskedett a szervezete a rejtélyes kór felett.
Az a borzalmas tünetem, aminek nem mondjuk ki a nevét (csuklás), jelenleg szünetel, reméljük, hogy nem is jön vissza. A vizsgálatok is sikeresek voltak. Megtörtént a vastagbéltükrözésem is, ami hónapok óta húzódott
– mondta akkor bizakodva. Azonban az öröm rövid életűnek bizonyult, ugyanis a Borsnak adott legfrissebb nyilatkozata mindenkit letaglózott.
Sajnos továbbra is csuklom. Borzalmasan csuklom. Az orvosok nem hajlandók megoperálni. Szenvedek és küzdök. A műtét beláthatatlan messzeségben van
– árulta el a művész. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a beavatkozás időpontját még mindig nem tűzték ki, így Galla bizonytalanságban és folyamatos fizikai fájdalomban éli a mindennapjait.
A diagnózis felállítása nem volt egyszerű menet, hiszen a művésznek saját korlátait is le kellett győznie a gyógyulás érdekében. Ahhoz, hogy kiderítsék a rejtélyes csuklás okát, elengedhetetlen volt egy MRI vizsgálat, ami a bezártságtól rettegő celeb számára felért egy kínzással.
Emiatt korábban MRI vizsgálaton kellett részt vennem, bár klausztrofóbiám van, összeszedtem magam
– mesélte Galla, aki a gyógyulás reményében vállalta a mentális megpróbáltatást is.
A szemfüles olvasók emlékezhetnek: nem ez az első ijesztő eset mostanában Miklós életébe. Korábban ugyanis hatalmas riadalmat okozott, amikor Galla Miklós saját otthonában esett össze. Órákig feküdt magatehetetlenül a földön, mire rátaláltak, és a mentők kórházba szállították. Akkor sokan azt hitték, ez volt a mélypont, de a jelenlegi állapota azt mutatja, a küzdelem még korántsem ért véget.
Bár a vastagbéltükrözésen már túl van, és az MRI is lezajlott, a várt operáció még mindig nem történt meg. A művész szerint az orvosok egyelőre nem hajlandók kés alá fektetni, aminek okait csak találgatni lehet. Vajon az állapota túl kockázatos egy beavatkozáshoz, vagy további leletekre várnak? Galla mindenesetre úgy érzi, elhagyták az erők, és a „beláthatatlan messzeségben” lévő műtéti időpont csak tovább fokozza a kétségbeesését.
A csuklás, ami másnak csak egy apró kellemetlenség, nála egy az életminőséget radikálisan rontó betegséggé vált. A folyamatos rázkódás nemcsak fizikailag meríti ki, hanem lelkileg is felőrli a mindig vidám előadót. Most mindenki azért szorít, hogy a szakemberek végre megtalálják a megoldást, és Galla Miklós visszakaphassa a régi, gondtalan életét, ahol a nevetésé a főszerep, nem pedig a kínzó tüneteké.
