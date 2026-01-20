Nagy a baj, a vártnál lassabban állhat vissza a távfűtés Kazincbarcikán

Mint azt megírtuk, január 19-én leállt a távfűtés Kazincbarcikán. Bár a Barcika Szolg Kft. munkatársai egész éjszaka dolgoztak a távhővezeték-meghibásodás javításán, a hatalmas vízveszteség miatt a vártnál sokkal lassabban állhat vissza a fűtés - közölte kedd reggel Szitka Péter, a város polgármestere a Facebook-oldalán.

Január 19-én leállt a távfűtés Kazincbarcikán / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Leállt a távfűtés: a gyerekfelügyelet biztosított

Azt írta: délelőttre prognosztizálják a rendszer újraindulását, így a radiátorok sem lesznek melegek kora délutánnál hamarabb. A Csokonai utca 2. és 28., a Mikszáth Kálmán utca 1. és 17. és a Székhelyóvodánál lévő szakaszt a szakemberek kizárták, ezeken a helyeken csak akkor tudják megkezdeni a helyreállítást, ha a teljes fűtési rendszer újraindult a városban.

A polgármester egy későbbi bejegyzésben arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszer leállása ellenére mindenhol megoldható a gyerekfelület. Mint írta, az óvodákban és bölcsődékben sincs fűtés, ezért elektromos fűtőtestekkel, valamint hősugárzókkal biztosítják a melegebb hőmérsékletet a gyermekeknek, de ha szükséges, csoportokat is összevonhatnak.

Az általános iskolákban tanítási szünetet rendeltek el, de a gyermekek felügyeletét szükség esetén biztosítják. A bentlakásos idősellátó helyeken szintén elektromos fűtőtesteket használnak - közölte Szitka Péter.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kazincbarcikán hétfőn állt le a távfűtés a távhőrendszerben keletkezett hiba miatt.