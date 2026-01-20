Nagy a baj, a vártnál lassabban állhat vissza a távfűtés Kazincbarcikán

Mint azt megírtuk, január 19-én leállt a távfűtés Kazincbarcikán. Bár a Barcika Szolg Kft. munkatársai egész éjszaka dolgoztak a távhővezeték-meghibásodás javításán, a hatalmas vízveszteség miatt a vártnál sokkal lassabban állhat vissza a fűtés - közölte kedd reggel Szitka Péter, a város polgármestere a Facebook-oldalán.
Azt írta: délelőttre prognosztizálják a rendszer újraindulását, így a radiátorok sem lesznek melegek kora délutánnál hamarabb. A Csokonai utca 2. és 28., a Mikszáth Kálmán utca 1. és 17. és a Székhelyóvodánál lévő szakaszt a szakemberek kizárták, ezeken a helyeken csak akkor tudják megkezdeni a helyreállítást, ha a teljes fűtési rendszer újraindult a városban.
A polgármester egy későbbi bejegyzésben arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszer leállása ellenére mindenhol megoldható a gyerekfelület. Mint írta, az óvodákban és bölcsődékben sincs fűtés, ezért elektromos fűtőtestekkel, valamint hősugárzókkal biztosítják a melegebb hőmérsékletet a gyermekeknek, de ha szükséges, csoportokat is összevonhatnak.
Az általános iskolákban tanítási szünetet rendeltek el, de a gyermekek felügyeletét szükség esetén biztosítják. A bentlakásos idősellátó helyeken szintén elektromos fűtőtesteket használnak - közölte Szitka Péter.
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kazincbarcikán hétfőn állt le a távfűtés a távhőrendszerben keletkezett hiba miatt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.